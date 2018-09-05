Федеральная трасса М-11 интегрирована в дорожную сеть Москвы

Участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе открылся 5 сентября. Его строительство стало завершающим этапом интеграции федеральной трассы М-11 "Москва – Санкт-Петербург" в дорожную сеть города.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Машины из Санкт-Петербурга, Твери, Зеленограда, аэропорта Шереметьево и городов Подмосковья могут заехать в город, минуя МКАД. По Северо-Западной хорде так можно добраться до Мичуринского проспекта, а по Дмитровскому шоссе – до центра города.

Строительство Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе началось в феврале 2016 года. Он стал продолжением участка от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы. Трасса длиной около пяти километров проходит вдоль путей Октябрьской железной дороги. В ее составе построили восемь искусственных сооружений – семь эстакад и мост через реку Лихоборку. Количество полос движения – от трех до четырех в каждом направлении. Всего в рамках участка от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе построено 9,5 километра дорог.

Строительство трассы потребовало большого объема работ по освобождению территории, перекладыванию коммуникаций и выносу объектов из зоны строительства. Для теплоснабжения зданий Западного Дегунина и Ховрина построили насосную станцию взамен старой, попавшей в зону производства работ. Инженерные коммуникации к станции проложили на большой глубине под путями железной дороги. Потребовался частичный перенос путей и снос ряда сооружений железной дороги. Работы вели в специальные "технологические окна". Строительство магистрали также потребовало проведения частичной реорганизации химического завода "АУРАТ". Тем не менее, строительство основных сооружений магистрали удалось осуществить ранее планового срока.

Генпроектировщик – ООО "Инженерный Центр Мосты и Тоннели ". Генподрядчик – ПАО "Мостотрест". Для удобства пешеходов у железнодорожной платформы "НАТИ" будет введен в эксплуатацию подземный переход.

Строительство участка позволило перераспределить транспортные потоки на Ленинградском, Дмитровском шоссе, северном участке МКАД, а также нескольких крупных столичных улицах. Кроме того, стал более удобным подъезд к станциям метро "Ховрино" и "Петровско-Разумовская", станции МЦК "Лихоборы", железнодорожным платформам "Ховрино", "Петровско-Разумовская", "НАТИ" и "Моссельмаш". Транспортное обслуживание улучшилось для более 500 тысяч жителей районов Головинский, Тимирязевский, Коптево, Бескудниковский, Западное Дегунино и Ховрино.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Дорожное строительство в Москве в 2018 году

К началу сентября в городе ввели 116 километров дорог, 55 эстакад, мостов, тоннелей и 18 пешеходных переходов, включая участки Калужского шоссе, дорогу от Киевского до Калужского шоссе, СЗХ и проспект Лихачева на ЗИЛе.

Кроме того, до конца года планируется завершить реконструкцию улицы Зеленоградская и 4-го Лихачевского переулка, а также строительство путепровода на соединительной ветке Октябрьской железной дороги, насосной станции "Ховринская", двух очистных сооружений и 17,3 километра инженерных коммуникаций.

На прилегающих улицах – Зеленоградской, Флотской, Солнечногорской и других – закончат установку шумозащитных стеклопакетов в жилых домах. Заменить планируют более пяти тысяч оконных блоков.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Северо-Восточная хорда



Трасса, соединяющая отдаленные района столицы пройдет от трассы М-11 до Косинской эстакады. Она соединит МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе, и даст выход на 15 крупных московских улиц, включая Фестивальную,Амурскую, Щербаковскую, Перовскую, Юности и другие.

Северо-Восточная хорда обеспечит связь между севером, востоком и юго-востоком столицы, разгрузив центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали. Она соединяется с Северо-Западной хордой около улицы Большая Академическая. А в районе шоссе Энтузиастов построят связку с проектируемой Юго-Восточной хордой. Трасса пройдет по 28 районам Москвы и 10 крупным промзонам, а также обеспечит подъезд к 12 ТПУ, 21 станции метро и МЦК, а также платформам Савеловского и Казанского направлений МЖД, Октябрьской железной дороги.

Общая протяженность основного хода СВХ составит около 35 километров. С учетом реконструкции прилегающей сети улиц построят более 100 км дорог, 70 эстакад, мостов и тоннелей и 16 пешеходных переходов. Уже готово 69 километров дорог, 58 искусственных сооружений и 13 пешеходных переходов.

Новый участок Северо-Восточной хорды

Завершено строительство участков СВХ: от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы, от Измайловского до Щелковского шоссе, от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе, от Щелковского до Открытого шоссе, от шоссе Энтузиастов до МКАД, от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Проектируются участки от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе.

Согласно планам властей, благодаря строительству СВХ время в пути сократится в среднем на девять процентов, а средний пробег автомобилей в городе – на 3 процента.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Четыре московские хорды

Хорды – ключевой элемент нового дорожного каркаса столицы. Его создают 2011 года. Всего планируется построить четыре таких трассы: Северо-Западную хорду – от Сколковского до Дмитровского шоссе, Северо-Восточную хорду, Юго-Восточную хорду – от шоссе Энтузиастов до улицы Поляны и Южную рокаду – от Рублевского шоссе до Капотни.

Новые магистрали свяжут между собой районы средней части города, разгрузив центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали. Всего в рамках создания всех трасс построят около 300 километров дорог, 127 эстакад, мостов и тоннелей, а также более 50 пешеходных переходов.

