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Город

04 июля 2014, 15:37

В Москве будут строить дома, потребляющие в 1,5 раза меньше энергии

строительство стройкомплекс Москвы строительство домов

Фото: M24.ru

В Москве разработаны серии домов, которые позволят жильцам экономить на услугах ЖКХ. Об этом журналу "Градостроительство" рассказала начальник отдела типового проектирования Управления научно-технической политики Департамента градостроительной политики Москвы Светлана Яхкинд.

Для строительства жилья в Москве за счет городского бюджета разработали две новые типовые серии домов высотой 14 и 17 этажей. В них будут применяться технологии, которые позволят сократить энергопотребление в 1,5 раза. Это уменьшит затраты жителей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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По словам Яхкинд, новые дома соответствуют современным требованиям энергоэффективности, пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп населения.

"Реализуя за счет средств бюджета строительство нового жилища и предоставляя его семьям бесплатно, администрация города, естественно, ставит задачи предоставления определенной площади квартиры при переселении семей из существующего фонда по законодательным нормам, исключающим перерасход площадей", - отметила она.

В новых домах будут применены новые конструкции наружных стен индустриального изготовления и современных энергоэффективных окон. Такие проекты будут применять в инвестиционной программы при застройке и "старой" и, Новой Москвы, отметила Яхкинд.

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