В Интернете разместили строительную карту Зеленограда

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Узнать, что построят в Зеленограде в ближайшие годы, теперь можно в специальном реестре на портале Стройкомплекса.

Раздел "Строительство в округах, районах" пополнился планами по градостроительному развитию еще одного административного округа Москвы - Зеленоградского. На карте округа отмечены объекты, которые будут построены в 2014-2016 годах. Здесь же можно узнать о зданиях, введенных с 2011 по 2013 годы.

Напомним, что на карте представлены перспективные планы по строительству еще в восьми округах: Центральном, Северо-Западном, Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Западном, Южном и Юго-Восточном. В ближайшее время раздел пополнится информацией об остальных территориях Москвы.

По сути, на stroi.mos.ru можно увидеть, как столичные власти реализуют градостроительную политику в каждом районе столицы по конкретному направлению - будь то строительство и реконструкция дорог, прокладка новых линий метро и железной дороги или возведение социальных объектов. Также в реестре представлена информация о храмовых комплексах и гостиницах.