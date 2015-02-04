Сегодня в СМИ: цены на лекарства и импорт алкоголя

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Правительство борется с подорожанием лекарств

Цены на лекарства в этом году, по экспертным оценкам, могут вырасти на 20%, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на прошедшем в Уфе совещании об антикризисных мерах в здравоохранении.

Чтобы сдержать такое подорожание, Минздрав РФ предлагает регионам проводить проверки соблюдения предела надбавок к стоимости лекарств. Сами же субъекты просят ускорить процедуру госзакупок, чтобы успеть запастись лекарствами до новых скачков цен на них, пишет в среду "Коммерсантъ".

Путин утвердил список отобранных к финансированию из ФНБ проектов

Вчера на совещании у Владимира Путина в Ново-Огарево был перезапущен механизм финансирования восьми крупных проектов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает газета "Коммерсантъ".

"Переаттестацию" уже в рамках антикризисного плана Белого дома, в частности, прошли проекты реконструкции БАМа и Транссиба, "Ямал СПГ", ЦКАД, проекты "Росатома" и РЖД. Общая изымаемая на них из ФНБ сумма составляет 625 миллиарда рублей, что равно примерно одной восьмой нынешнего объема фонда.

Импорт алкоголя сократился почти наполовину

Из-за декабрьского обвала рубля импортеры алкоголя резко сократили поставки в Россию. По итогам последнего месяца 2014 года импорт виски рухнул на 45,5%, рома - на 38,4%, вина - на 44,2%, примерно на столько же упал и спрос на продукцию.

С учетом спада покупательской способности сокращение ассортимента неизбежно, предупреждают поставщики алкоголя, пишет "Коммерсантъ"

Труд арестантов предложено использовать на стройках и в поле

Весьма революционный законопроект готовят в настоящий момент депутаты Госдумы от фракции КПРФ. Депутаты предлагают в будущем использовать труд заключенных, отбывающих наказание в колониях различного режима, на стройках, в промышленности и в сельском хозяйстве.

"Мы получаем очень много писем от заключенных, в которых они пишут, что им не дают никакой возможности работать. Либо вообще нет условий - производственная база ликвидирована, либо низкие расценки", - рассказала "Российской газете" глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев.

Американский профессор создает в России золотую пулю

"Золотая пуля" - будущее медицины. Доставкой лекарства прямо в очаг болезни занимаются в ведущих лабораториях мира. Чего добились ученые? Когда метод станет обычной медицинской практикой?

Об этом с "Российской газетой" беседует профессор Университета Северной Каролины (США) Александр Кабанов. Выиграв российский мегагрант, он организовал в МГУ лабораторию химического дизайна бионаноматериалов.

Санкции ускорили строительство

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью "Российской газете" рассказал о том, как столичный стройкомплекс работает в условиях нынешней финансово-экономической ситуации в стране, что нового появится в городе в ближайшее время.

Москва нашла покупателя на участок Софийской набережной

Компании "Каменный мост" и "Кремлин сайт", арендующие два участка на Софийской набережной площадью 3 га (так называемый "золотой остров"), переуступят права на эту землю фирме "Миттен", сообщает газета "Ведомости". Такое решение, по данным источников издания, уже утвердила градостроительно-земельная комиссия.

"Миттен" принадлежит кипрской Baisse Ltd. А она, утверждают собеседники газеты, связана с крупным московским девелопером Capital Group. Ранее Capital Group подтверждала потенциальный интерес к этой площадке.