Хаб "Калужская". Как изменится территория на юге-западе Москвы?

В 2021 году на пересечении станций метро "Калужская" Калужско-Рижской линии и "Воронцовская" Большой кольцевой линии появится транспортно-пересадочный узел "Калужская". Проект планировки был утвержден 1 октября Сергеем Собяниным, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. О том, как изменится городская территория вокруг нового транспортного хаба, читайте в материале портала Москва 24.

ТПУ "Калужская" создадут в пределах улиц: Архитектора Власова, Академика Челомея, Обручева, Профсоюзная. От улицы Архитектора Власова до Профсоюзной проложат новую улицу на месте проектируемого проезда №4846. Для безопасного пересечения магистралей с оживленным движением построят три подземных перехода: два через Старокалужское шоссе и один через улицу Архитектора Власова.

При этом облик улицы Архитектора Власова значительно изменится – улицу ждет масштабная реконструкция. Пересадка в новом ТПУ будет организована по принципу "сухие ноги". Выходы из метро "Калужская" и "Воронцовская" накроют навесами, остановки общественного транспорта также защитят от непогоды. Территорию у станций метро благоустроят: выложат плиткой тротуары, высадят деревья и кустарники.

Кроме того, рядом с выходом из метро "Калужская" на Хлебобулочный проезд организуют перехватывающую парковку на 121 автомобиль. Общая территория ТПУ составит 51 гектар.

Как назовут станцию?



В начале октября "Воронцовская" может сменить имя – сейчас на портале "Активный гражданин" выбирают название будущей станции. Голосование стартовало 30 августа, москвичам предлагают на выбор три варианта названия:

"Воронцовская";

"Калужская" (по одноименной станции Калужско-Рижской линии);

"Площадь Академика Келдыша".

Собянин предложил москвичам выбрать название для новой станции метро

Площадь получила название в 1978 году в честь математика и механика Мстислава Келдыша (1911 – 1978), который был руководителем некоторых космических программ и президентом Академии наук СССР. С просьбой назвать новую станцию БКЛ "Площадь Академика Келдыша" к мэру Москвы обратились ученые Российской академии наук в середине 2017 года.



Назвать станцию "Калужская" предлагает департамент транспорта Москвы по одноименной станции Калужско-Рижской линии, на которую будет организована пересадка. Кстати, станция уже была "Калужской" в служебной документации до 2015 года. Затем ее переименовали в "Воронцовскую" по распоряжению правительства Москвы. Временное название станции дали по близлежащему парку и усадьбе "Воронцово", которые, в свою очередь, были названы по имени боярина Федора Воронца, владевшего этими землями в XIV веке.

Какой будет станция?



Строительство началось в конце марта этого года. Будущая станция с рабочим названием "Воронцовская" будет мелкого заложения, трехпролетная, с двумя рядами колонн и одной островной платформой. Ее строят в районе пересечения Хлебобулочного проезда с улицей Профсоюзная. У станции будет два подземных вестибюля – восточный примкнет к северному вестибюлю станции "Калужская". Несколько выходов поведут на обе стороны Профсоюзной улицы и на пересечение Старокалужского шоссе с проектируемым проездом №4846.

"Это наш город": строительство новых станций БКЛ



"Приступили к строительству станции "Воронцовская" ("Калужская"). Сейчас там ведется ограждение строительных площадок, вынос подземных коммуникаций, обустройство подъездных дорог", – заявил ранее заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Южная часть кольца



"Воронцовская" входит в южный участок Большой кольцевой линии. Новый отрезок длиной 6,2 километра начинается от станции "Проспект Вернадского" и доходит до станции "Каховская".

Проект планировки территории южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в конце сентября утвердил Сергей Собянин. На нем разместятся три станции: "Улица Новаторов", "Воронцовская" и "Зюзино" (второй вариант названия – "Севастопольский проспект"). По словам Марата Хуснуллина, строительство станций "Улица Новаторов" и "Зюзино" начнется в 2019 году.

Станция "Улица Новаторов" БКЛ станет пересадочной со станцией "Улица Новаторов" будущей линии метро, которую протянут в ТиНАО до поселка Коммунарка, а затем – в Троицк. Коммунарская ветка пройдет также и на север, до пересечения со станцией МЦК "Крымская".

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Длина участка от "Улицы Новаторов" до "Севастопольского проспекта" составит 6,5 километра, на нем появятся три станции: "Улица Строителей", "Академическая" и "Севастопольский проспект". Линию планируется построить к 2023 году.

В состав южного участка БКЛ также будет интегрирована действующая Каховская линия. Самую короткую ветку московского метро реконструируют, и к ремонтным работам планируется приступить уже в следующем году.

Как пояснил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев, планируется продлить тупики за станциями "Каховская", "Каширская" и построить дополнительную вентиляционную камеру за станцией "Каширская". Кроме того, на линии заменят системы автоматики и телемеханики движения поездов.