До конца года в Новой Москве построят 1,7 млн кв. метров недвижимости

Фото: ИТАР-ТАСС

В Новой Москве за первое полугодие 2013 года построено 800 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил журналистам и.о. руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Всего до конца года в Новой Москве планируется построить 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 1,1 миллиона квадратных метров будут жилые дома, а более 600 тысяч квадратных метров – нежилые строения, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

В прошлом году за полгода было построено 600 тысяч квадратных метров недвижимости.

Кроме того, по словам Владимира Жидкина, в рамках Адресной инвестиционной программы на новых территориях в течение трех лет планируется построить 30 объектов социальной инфраструктуры: детские сады, школы и поликлиники.

При этом около 70 детских садов должны построить инвесторы в рамках строительства жилых проектов.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве будут строить здания не выше 9-10 этажей.