Школу в Воскресенском реконструируют до конца 2017 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Общеобразовательную школу в поселении Воскресенское реконструируют до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Количество мест для учеников увеличат с 750 до 950.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, город не заинтересован в создании "спальных районов" на периферии города, поэтому рядом с новыми домами строят все необходимые инфраструктурные объекты. Одним из таких объектов является детский сад на 325 мест, построенный в 2014 году.

К строительству привлекают не только городское финансирование, но и инвесторов – к концу 2017 года за их средства в Коммунарке построят среднюю школу на 1775 учащихся и детский сад на 220 мест.