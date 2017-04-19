Административное здание на улице Казакова реконструируют

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Административное здание на улице Казакова в центре Москвы реконструируют. Соответствующее разрешение выдала Градостроительно-земельная комиссия, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Здание площадью 471 квадратный метр расположено на улице Казакова, владение 3, строение 2. Его отремонтируют с сохранением существующих параметров. Построено оно было в 1997 году.
По словам председателя ведомства Константина Тимофеева, на смежном участке проведут благоустройство территории.
Здание 1950 года постройки располагается в Протопоповском переулке, владение 2,5 строение 5. Площадь объекта – более 250 квадратных метров. При ремонтных работах увеличивать его площадь не планируется.