На 3D стрит-арт фестиваль в Подмосковье приедет Эдгар Мюллер

Работа Эдгара Мюллера

В подмосковном Красногорске 25 мая пройдет фестиваль 3D стрит-арта "Изумрудные холмы". Специально на это мероприятие в Красногорск приедет известный художник этого жанра Эдгар Мюллер.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля Мюллер создаст самую крупную картину, нарисованную им в России. Однако в этот день участники фестиваля смогут насладиться и другими течениями современного уличного искусства.

На территории фестиваля будет площадка для рисования на асфальте, автограф-сессия с Эдгаром Мюллером, граффити джемы и мастер-классы от известных московских художников, танцевальные батлы и флешмобы, шоу BMX и паркур.



Кроме того, на "Изумрудных холмах" расположатся hand-made базар и лавки экологически чистой еды.

Гостей ждут конкурсы с призами, занятия йоги, вкусный чай и валяние на пуфах, которые будут размещены прямо на газоне.

Начало - в 13.00 перед домом №1 по бульвару Космонавтов. Фестиваль завершится в 19.00.

Как сообщал M24.ru, 20 апреля в Москве стартовал фестиваль "Лучший город Земли", который будет проходить по 8 сентября. В рамках него уличным художникам предоставят 150 объектов городской культуры. Большая часть из них - объекты жилищно-коммунального хозяйства.