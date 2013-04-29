Участника "стреляющей" свадьбы обвинили в хулиганстве

На участника "стреляющей свадьбы" составлен протокол о хулиганстве

На участника скандальной "стреляющей" свадьбы завели протокол о мелком хулиганстве. Все задержанные, кроме одного, отпущены.

В воскресенье, 28 апреля появились сообщения очевидцев о том, что участники свадьбы устроили около дома №32 на Варшавском шоссе стрельбу из машин. Полиция ввела план "Перехват" и задержала 15 человек у входа в Царицынский парк.

Как выяснилось, участники свадьбы не стреляли, а взрывали петарды. Полицейские осмотрели автомобили и не нашли никакого оружия.

Как сообщал M24.ru, к салютам во время свадебных катаний в столице и полиция, и жители относятся с особым вниманием. Катализатором послужил случай 30 сентября 2012 года, когда кортеж из нескольких машин во главе с Ferrari был остановлен буквально под стенами Кремля - на пересечении Тверской и Моховой улиц. Гости свадьбы выражали свою радость стрельбой из травматического оружия. Задержанные были оштрафованы, некоторые подвергнуты административным арестам.