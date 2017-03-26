Человек погиб при стрельбе в ночном клубе в США

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Стрельба началась в ночном клубе в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ. Инцидент произошел в штате Огайо, его жертвой стал по меньшей мере один человек.

Огонь в заведении под названием Cameo Nightclub открыли два человека. В результате 13 гостей получили ранения, их госпитализировали.

Некоторые издания сообщают о 14 пострадавших, всего в клубе было несколько сотен человек.

Полиция опрашивает очевидцев, большинство свидетелей покинули место происшествия.