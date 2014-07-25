Москвичка Ларичева победила на чемпионате России по стендовой стрельбе

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Москвичка Ирина Ларичева успешно выступила на чемпионате России по стендовой стрельбе, который проходит в Каменске-Уральском. Ларичева поднялась на первую ступень пьедестала в упражнении "трап", сообщает пресс-служба Москомспорта.

В квалификации спортсменке удалось поразить 69 мишеней из 75, а в полуфинале Ларичева закрыла 14 мишеней.

В матче за золото москвичка попала в 10 мишеней из 15 возможных, что позволило ей занять первое место.

Соревнования в Свердловской области являются отборочным этапом к чемпионату мира, который стартует в сентябре в испанском городе Гранада. Таким образом, Ларичева фактически гарантировала участие в первенстве планеты.