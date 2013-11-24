Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы у магазина в СВАО

По факту стрельбы у магазина на улице Менжинского возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В результате инцидента, который произошел 23 ноября, ранения получили два человека. Один из пострадавших госпитализирован.

Как отметили в пресс-службе столичного главка МВД, в одной из городских больниц обнаружили еще одного мужчину, который получил травматические ранения в результате стрельбы. Его статус в данном деле еще предстоит определить.

Ранее сообщалось о том, что полиция установила личность участника стрельбы в магазине на северо-востоке столицы. Им оказался 30-летний уроженец Оренбурга. Мужчина потерял паспорт, убегая с места происшествия.

Для дачи показаний задержаны около 20 активистов общественного движения по борьбе с наркотиками.

Напомним, что рейд по борьбе с наркотиками на северо-востоке Москвы закончился стрельбой у магазина. Активисты общественной организации произвели контрольную закупку курительной смеси за 500 рублей у мужчины. После этого они попытались задержать продавца и доставить его в полицию, но тому удалось вызвать подмогу.

Через несколько минут к супермаркету подъехали двое мужчин и открыли по активистам огонь из травматического оружия. Молодые люди пытались укрыться в торговом центре, но нападавшие погнались за ними, продолжая стрелять. В результате один из активистов получил ранение в грудь и был госпитализирован, у другого пострадавшего – ранение пальцев.