Полицейский прострелил ногу мужчине, напавшему на него с ножом

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Полицейский открыл стрельбу по мужчине, который попытался напасть на него с ножом. До этого злоумышленник ранил другого гражданина, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел во вторник на улице 1905 года. К патрульным полицейским обратился житель столицы, который рассказал, что его ранили из огнестрельного оружия. Пострадавший привел блюстителей порядка на место происшествия и указал им на группу людей, среди которых, по его словам, находился стрелявший.

Однако при попытке задержать подозреваемого, тот набросился на правоохранителей с ножом. Полицейские вынуждены были выстрелить мужчине в ногу.

Злоумышленнику немедленно вызвали скорую помощь. Помимо него были госпитализированы с огнестрельными ранениями и травмами четверо граждан из той группы людей, в которой находился стрелявший.

По данному факту начата проверка.