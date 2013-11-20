Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 11:17

Происшествия

В Москве задержали грузовик, на скорости заехавший на территорию УВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские задержали водителя грузовика, ночью на большой скорости въехавшего на охраняемую территорию УВД Центрального административного округа, сообщил сотрудник пресс-службы ГУМВД по Москве.

Около 1.00 дежурный полицейский увидел, как грузовая машина въехала на охраняемую часть территории, прилегающей к зданию УВД на Средней Калитниковской улице. На требования остановиться водитель не среагировал и попытался скрыться.

Чтобы остановить грузовик, старшина полиции сначала выстрелил в воздух, а потом - в сторону автомобиля. Через некоторое время машина и ее водитель - работник столичного предприятия оптовой торговли - были обнаружены со следами повреждения кузова и колес. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента.

Сайты по теме


стрельба инциденты полицейские чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика