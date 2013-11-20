В Москве задержали грузовик, на скорости заехавший на территорию УВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские задержали водителя грузовика, ночью на большой скорости въехавшего на охраняемую территорию УВД Центрального административного округа, сообщил сотрудник пресс-службы ГУМВД по Москве.

Около 1.00 дежурный полицейский увидел, как грузовая машина въехала на охраняемую часть территории, прилегающей к зданию УВД на Средней Калитниковской улице. На требования остановиться водитель не среагировал и попытался скрыться.

Чтобы остановить грузовик, старшина полиции сначала выстрелил в воздух, а потом - в сторону автомобиля. Через некоторое время машина и ее водитель - работник столичного предприятия оптовой торговли - были обнаружены со следами повреждения кузова и колес. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства инцидента.