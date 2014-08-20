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Происшествия

20 августа 2014, 16:18

Участникам перестрелки в столичном ночном клубе предъявлено обвинение

стрельба клубы криминал следствие задержания

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи МВД предъявили обвинение пятерым участникам стрельбы в ночном клубе в центре Москвы, передает пресс-служба столичного глава полиции.

Четверо фигурантов обвиняются по статье "Хулиганство", а пятый, их лидер – в "Организации хулиганства".

Напомним, 20 июля 2014 года пятеро членов ОПГ ворвались в помещение ночного клуба на улице Рочдельского и открыли беспорядочный огонь из пистолетов.

15 августа все подозреваемые были задержаны, они оказались уроженцами Северного Кавказа, а лидером банды был 42-летний мужчина, причислявший себя к "криминальным авторитетам".

В ходе обысков у главаря группировки обнаружили боевой пистолет, а у остальных задержанных - травматическое оружие.

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