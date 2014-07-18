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Происшествия

18 июля 2014, 10:19

Житель Москвы открыл стрельбу с балкона, защищая соседа от грабителей

стрельба криминал нападение

Фото: ИТАР-ТАСС

Житель столицы открыл с балкона огонь из травматического пистолета по троим мужчинам, которые напали на его соседа, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в ночь на пятницу на пересечении улицы Новочеремушкинская и улицы Кржижановского.

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Полицейские, патрулировавшие район, услышали крики о помощи. 24-летний молодой человек рассказал им, что в 23:05 у его дома трое неизвестных пытались вырвать у него из рук сумку.

При этом один из них три раза выстрелил ему в спину из травматического пистолета. Увидев полицейских, они попытались скрыться, однако двое из них были задержаны.

На помощь потерпевшему подоспел и его сосед. Услышав крики о помощи, он на вышел балкон своей квартиры и выстрелил несколько раз в сторону нападавших из травматического пистолета "Гроза 021".

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