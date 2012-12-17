Стрельбу по посетителям медцентра в Уругвае открыл местный житель

Фото: ИТАР-ТАСС

Стрельбу по посетителям медицинского центра в Уругвае открыл восемнадцатилетний молодой человек, который решил действовать по примеру Адама Ланза. В пятницу Ланз расстрелял 26 человек в начальной школе Коннектикута. В результате инцидента в медучреждении никто не пострадал.

Юноша из Пайсанду произвел три выстрела, после чего был задержан охранниками. Стрельба привела к панике среди посетителей и персонала центра, сообщает РИА Новости.

Вскоре выяснилось, что стрелявший страдает серьезными психическими отклонениями. Он рассказал, что решился на преступление, посмотрев новости о расстреле школьников в американском Сэнди Хук. Также молодой человек сообщил, что является последователем Бен Ладана и добавил, что после стрельбы хотел покончить с собой.

Знакомые задержанного рассказали, что он всегда был странным, замкнутым и жил в придуманном им же мире.

Стрелявшего отправили в психиатрическую лечебницу, где он будет находиться под полицейским наблюдением до тех пор, пока медики установят его вменяемость или невменяемость.

Напомним, что в кровавой бойне в начальной школе США погибли 20 детей. Стрельбу по людям открыл 20-летний местный житель, который также застрелил своего отца и мать, работавшую в школе учительницей. Последний выстрел Адам Ланза, страдающий аутизмом, припас для себя.

В США объявлен четырехдневный траур. В связи с трагедией американцы в очередной раз потребовали от властей принять закон об ограничении продажи оружия. Соответствующая петиция размещена на сайте Белого дома.