По факту убийства в московском тире возбуждено уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства в столичном тире. Там 12-летний мальчик случайно убил 33-летнего мужчину, находившегося на огневом рубеже.

По сообщению Следственного комитета, дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Кроме того, будет дана оценка действиям сотрудников тира, допустивших подростка к оружию в момент присутствия в огневой зоне людей.

Напомним, 13 октября в помещении тира "Хантер" примерно в 21.50 сын одного из посетителей попал из винтовки "СВД" в мужчину, который поправлял на рубеже мишени.

Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, эксперты проводят дополнительные следственные действия.