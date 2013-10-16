Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2013, 12:26

Происшествия

По факту убийства в московском тире возбуждено уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства в столичном тире. Там 12-летний мальчик случайно убил 33-летнего мужчину, находившегося на огневом рубеже.

По сообщению Следственного комитета, дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Кроме того, будет дана оценка действиям сотрудников тира, допустивших подростка к оружию в момент присутствия в огневой зоне людей.

Напомним, 13 октября в помещении тира "Хантер" примерно в 21.50 сын одного из посетителей попал из винтовки "СВД" в мужчину, который поправлял на рубеже мишени.

Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, эксперты проводят дополнительные следственные действия.

Сайты по теме


стрельба следствие уголовные дела

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика