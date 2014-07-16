В центре Москвы со стрельбой ограбили офис киргизских авиалиний

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Неизвестные ограбили офис киргизских авиалиний, который находится в подземном переходе в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.





Как уточнили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в 19:30 по адресу: улица Коровий вал, дом 1а в подземном переходе неизвестные ограбили павильон организации, выстрелив в сотрудника из неустановленного оружия, после чего похитили деньги.

Пострадавший был госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.