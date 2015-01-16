13 участников стычки на почве аренды офиса задержаны со стрельбой

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Сотрудникам полиции пришлось задержать двоих коммерсантов и их товарищей, поссорившихся на почве аренды офиса, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Днем 15 января в правоохранительные органы обратился бизнесмен, снимающий помещение в бизнес-центре на Люблинской улице. По его словам, офис заняли неизвестные люди.

Как выяснили прибывшие на место оперативники, у мужчины произошел конфликт с однофамильцем – директором бизнес-центра. Последний пришел в офис к арендатору с частной охраной, на подмогу коммерсанту приехали его знакомые.

Члены обеих "групп поддержки" вели себя агрессивно, угрожая друг другу оружием. Чтобы их разнять, полицейские выстрелили в воздух, после чего задержали всех участников стычки – 13 человек. В общей сложности правоохранители нашли у них четыре "травматики".