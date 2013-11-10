Форма поиска по сайту

10 ноября 2013, 13:39

Во время стрельбы в Хьюстоне погибли 2 человека, еще 16 ранены

Фото: ИТАР-ТАСС

Жертвами стрельбы в американском Хьюстоне стали два человека, еще 16 поучили травмы различной степени тяжести, сообщает издание Houston Chronicle со ссылкой на местного шерифа.

Выстрелы раздались около 23.15 в доме на севере города, где проходила вечеринка по случаю Дня рождения. По данным шефа полиции, на ней присутствовали от 60 до 70 человек, большинство из которых - старшеклассники.

Один из посетителей вечеринки от полученный травм скончался на месте, другого успели доставить в клинику, однако помочь ему не смогли. Шериф отметил, что часть пострадавших получила огнестрельные ранения, другая - повреждения в результате давке, которая образовалась, когда подростки начали покидать дом.

Американская полиция разыскивает двоих подозреваемых в совершении преступления.

