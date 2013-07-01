Экс-полицейский приговорен к 3 годам тюрьмы за ДТП со стрельбой

Бывший инспектор ДПС приговорен к трем годам лишения свободы за пьяное ДТП со стрельбой из травматики.

17 апреля 2012 года инспектор спецбатальона ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения врезался в автомобиль "ВАЗ-21140", а затем несколько раз специально его протаранил. Затем экс-полицейский несколько раз выстрелил в лобовое стекло машины из травматического пистолета.

Как сообщает РИА Новости, инспектор в тот момент находился не при исполнении своих служебных обязанностей.

Суд признал бывшего полицейского виновным по статьям "Умышленное повреждение имущества" и "Хулиганство с применением оружия". Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.