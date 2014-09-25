Центробанк отозвал лицензии у страховых фирм ССК и ОСЖ "Россия"

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк отозвал лицензии у "Социальной страховой компании" (ССК) и ОСЖ "Россия". Об этом говорится на сайте регулятора.

Лицензии на осуществление страховой деятельности у компаний отозвали в связи с неустранением ими в установленный срок нарушений страхового законодательства.

Кроме того, Центробанк обнаружил, что фирмы вовремя не исполняли предписания Банка России и уклонялись от получения других указаний.

Ранее Центробанк России отозвал лицензию у страховой компании "Восхождение", которая занималась выплатами туристам разорившихся операторов "Невы" и "Лабиринта".

Напомним, что ЦБ приостановил действие лицензии и ввел временную администрацию в "Восхождение" в конце июля. Это было сделано, чтобы сохранить имеющееся у компании имущество для выполнения обязательств по договорам страхования и требований кредиторов.