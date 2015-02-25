Госдума рассмотрит закон об увеличении страховки для туристов

Жизнь и здоровье российских туристов могут подорожать в два раза. Госдума России рассмотрит 25 февраля поправки в два соответствующих федеральных закона, сообщает телеканал "Москва 24".
Если законопроект будет принят, минимальный лимит выплаты по страховке составит 2 миллиона рублей. Раньше страховка составляла 15 тысяч долларов.
"Было много страшных историй, когда не хватало вот этих 15 тысяч долларов для того, чтобы оказать необходимую помощь. Пожилого человека забирали в больницу, он соглашался на операцию, а потом его родственники в Москве продавали квартиру, чтобы вернуть дедушку обратно", - рассказала руководитель пресс-службы Ростуризма Ирина Щеголькова.
С весны экстренное лечение на курорте для россиян должно стать проще. В новом законопроекте минимальный лимит страховой компенсации составит уже 2 миллиона рублей, причем сумма не будет зависеть от страны, в которую направляется турист.
Форс-мажорные ситуации, а также алкогольные отравления по-прежнему остаются вне страховой медицины. Оформление полиса является добровольным делом, при выезде на паспортном контроле его спрашивать не будут.
Не дожидаясь принятия законопроекта, большинство страховых компаний уже увеличили сумму медицинского покрытия. Стоимость самого полиса пока заметно не выросла.
Напомним, в ночь на 17 сентября прошлого года на трассе Хургада – Сафага произошла авария с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Автобус ехал по неосвещенной дороге и столкнулся с грузовиком. Водители автобуса - два египтянина - погибли, пострадавших с различными травмами доставили в больницу.
На египетских дорогах нередко случаются происшествия, всем туристам советуют обязательно оформлять медицинскую страховку. Напомним, другая авария на этой трассе с участием туристического автобуса произошла в начале мая 2014 года. Тогда в ДТП попали 10 российских туристов, троим понадобилась квалифициарованная медицинская помощь.