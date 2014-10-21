Госдума одобрила в I чтении введение медицинской страховки для мигрантов

Фото: ТАСС/ Марина Лысцева

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, обязывающий работодателей отчислять за иностранных работников взносы в фонд социального страхования, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Размер взноса составит 1,8% от зарплаты. Согласно документу, трудовые мигранты получат страховку и смогут оформить документы о временной нетрудоспособности в случае болезни. При этом на больничный лист они могут рассчитывать после того, как отработают полгода по контракту.

Работодатель не обязан оплачивать взносы, если договор имеет срок менее шести месяцев.

Документ не устанавливает обязанность выплачивать иностранцам пособие по уходу за ребенком. Авторы законопроекта связывают это с тем, что мигранты находятся в России временно, к тому же за российских сотрудников работодатели выплачивают взнос в 2,9% от зарплаты.

В то же время иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, смогут воспользоваться этими выплатами.

В настоящее время мигранты не имеют права на пособия по временной нетрудоспособности, так как не входят в систему Обязательного медицинского страхования.