Вкладчикам банка "Пушкино" начали выплачивать компенсации

Сегодня, 14 октября, начались выплаты страхового возмещения вкладчикам лишенного лицензии банка "Пушкино". Получить компенсацию можно будет в течение полугода.

При этом каждый вкладчик получит 100% суммы всех вкладов, если она не превышает 700 тысяч рублей. Деньги сверх этой меры будут выплачены в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

Ссылки по теме Вкладчики лишенного лицензии банка получат более 20 миллиардов рублей



Две недели назад "Центробанк" отозвал у кредитной организации лицензию. На счетах банка "Пушкино" остались около 20 миллиардов рублей, которые вложили почти 60 тысяч граждан.

Для "Агентства по страхованию вкладов" это станет крупнейшим страховым возмещением. Свои деньги клиенты "Пушкино" смогут получить в банках-агентах.