Сегодня в СМИ: долгосрочное страхование и снижение цен на косметику

Экс-сотрудник Госстроя осужден за подготовку к теракту

2 апреля Мосгорсуд вынес приговор бывшему чиновнику Госстроя и юристу Игорю Пузанову, признанному виновным в публичных призывах к терроризму и подготовке теракта. Об этом сообщает "Коммерсант". Скрываясь от суда по делу о мошенничестве, Пузанов заразился левыми идеями и решил совершить нападение на правительственный кортеж с помощью начиненного взрывчаткой радиоуправляемого вертолета. С учетом заочного приговора, вынесенного ранее за мошенничество, суд назначил ему наказание в виде девяти лет колонии и штрафа.

В России будут развивать долгосрочное страхование населения

Центробанк будет популяризовать среди россиян долгосрочное страхование жизни, сообщает "Российская газета". С развитием этого рынка граждане смогут увереннее смотреть в завтрашний день, а экономика получит необходимые инвестиции и "длинные" деньги, которые сейчас пока сложно занять за рубежом.

Росстат не может получить данные о домах и квартирах

Отсутствие ответственных за государственный технический учет жилищного фонда уже третий год не позволяет Росстату собрать данные о жилье, которые необходимы властям для принятия управленческих решений. Об этом сообщает "Коммерсант". В Росстате особенно опасаются, что отсутствие статданных, в том числе по аварийному жилью, не позволит оценить исполнение майских указов президента, а также многомиллиардных жилищных программ.

В торговых центрах становится пусто

Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы за первый квартал этого года увеличилась до 11%, а большинство новых объектов вынуждены открываться с минимальным числом арендаторов, передает "Коммерсант". В этой ситуации многим застройщикам придется отложить открытие своих центров на неопределенный срок.

Уровень вакантных площадей в торгцентрах Москвы в январе-марте 2015 года вырос с 8,5% до 11%. По мнению консультантов, главная причина – большой объем выведенных на рынок новых торговых площадей.

Роуминг "большой тройки" в странах ТС может стать в 15–50 раз дешевле

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала дорожную карту к проекту "Принципы справедливого роуминга", передают "Ведомости". В ней описаны этапы его реализации, которые в итоге должны привести к установлению «комфортных цен» в роуминге. Также определился круг активных участников проекта – в него вошли представители антимонопольных ведомств некоторых стран СНГ, Турции и другие. ФАС удалось заручиться поддержкой стран Таможенного союза (ТС) – операторы Казахстана и Белоруссии готовы начать переговоры о снижении цен уже сейчас.

У должников появился новый способ мошенничества

В столице появился новый вид мошенничества с невыплаченными долгами, о котором московские приставы решили поставить в известность граждан, передает "Российская газета".

На прием к судебному приставу-исполнителю Таганского подразделения пришел представитель должника с доверенностью от взыскателя. Гражданин с доверенностью попытался отозвать исполнительные документы на фирму-должника. Получалось, что все утряслось и с фирмы никто денег больше не просит, поэтому исполнительное производство надо прекратить. Пристав связался с взыскателем, от которого узнал, что никаких документов, уполномочивающих представителя должника отозвать исполнительные документы с исполнения, не выдавал. Статья за такое мошенничество называется "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

"Л’Этуаль" снизит цены для привлечения новых покупателей

В этом году парфюмерно-косметическая сеть "Л’Этуаль" откроет 100 магазинов, пишут "Ведомости". В основном это будут регионы. Сейчас у компании более 900 магазинов в 200 городах. Таким образом, по итогам 2015 года количество магазинов сети превысит 1000.

Компания ищет источники роста: наращивает присутствие на рынке, входит в малые города, вводит новые категории товаров. Однако кроме традиционных приемов "Л’Этуаль" решила воспользоваться и неординарным: с начала апреля сеть снижает цены на 25–60% на товары массового спроса стоимостью до 1000 руб. Это примерно треть ассортимента – 63 бренда, 8200 наименований. Новые ценники на эти товары будут выделены, и скидка по дисконтным картам на них не будет распространяться.

В Подмосковье будущие молодожены смогут совместить венчание и регистрацию брака

В Подмосковье будущие молодожены смогут совместить венчание и регистрацию брака, сообщает MK.ru. Возможность провести в один день регистрацию брака и венчание предоставит молодоженам Главное управление ЗАГС Московской области. Пилотный проект стартует в подмосковном Зарайске на Красную Горку.

Областной ЗАГС получил одобрение Зарайского благочиния и разрешение проводить таинства венчания в одном из соборов, расположенных на территории памятника архитектуры 16 века, - Никольском или Иоанно-Предтеченском. Есть и первые желающие совместить два торжественных события, одно из которых узаконивает союз перед лицом государства, а второе — освящает и делает благодатным в глазах церкви и Бога. Первые три пары проведут двойную церемонию 19 апреля. Если новшество станет пользоваться популярностью у подмосковных молодоженов, то, по словам Елены Филатовой, можно будет договориться и с другими благочиниями, распространив такую практику на другие муниципалитеты региона.

Платежная система "Золотая корона" заплатит за статус

Санкции, введенные Россией в отношении международных платежных систем, оборачиваются финансовыми потерями и для российских игроков, пишет "Коммерсант". Компания "Золотая корона", претендовавшая на то, чтобы стать основой для национальной платежной системы, разместит в ЦБ страховой депозит на 1 миллиард рублей.

О том, что "Золотая корона" стала единственной крупной российской платежной системой, которая к 1 апреля не получила статуса национально значимой, свидетельствуют данные реестра платежных систем ЦБ. В результате, согласно законодательству, "Золотой короне" уже к концу месяца придется разместить в ЦБ страховой депозит в размере 25% от своего трафика за один день.