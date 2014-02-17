Форма поиска по сайту

17 февраля 2014, 09:38

Происшествия

На северо-востоке Москвы иномарка сбила пенсионерку

Фото: Читатель M24.ru

Читатель M24.ru Александр сообщил, что на северо-востоке Москвы машина сбила насмерть пенсионерку.

"В районе дома №11 по Юрловскому проезду сбит насмерть человек, вероятнее всего женщина пожилого возраста, так как на дороге лежит продуктовая коляска и трость", - уточнил читатель.

В пресс-службе московского управления ГИБДД M24.ru подтвердили информацию о ДТП. По словам представителя ведомства, около 8 часов утра Volkswagen Tiguan сбил женщину 1944 года рождения вне пешеходного перехода.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

