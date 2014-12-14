Три человека погибли в серьезной аварии в Подмосковье

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Три человека погибли и два пострадали в результате аварии в Подмосковье. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла в 18.55 около деревни Маливо в Коломенском районе Московской области. Столкнулись Audi 80 и грузовая "ГАЗель".

По предварительной информации, водитель грузовика остановился на обочине для ремонта машины. Audi 80 занесло и она врезалась в "ГАЗель". Все погибшие в результате аварии - пассажиры легковушки. Водитель "ГАЗели" получил ранения.

Обстоятельства ДТП устанавливают специалисты из группы разбора подмосковной полиции.

Отметим, что 8 декабря на 38-ом километре трассы Москва - Челябинск автомобиль Chevrolet Cobalt на высокой скорости врезался в световое ограждение. Погибли пять человек, один находится в больнице. За его жизнь борются врачи.