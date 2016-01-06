Два человека пострадали в аварии в ТиНАО

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Два человека получили травмы в результате ДТП на Калужском шоссе. Пострадавшие госпитализированы, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла около 19:00 в районе деревни Львово на Калужском шоссе. Столкнулись две легковушки, подробности произошедшего пока неизвестны.

На месте столкновения работают сотрудники полиции.

Напомним, сегодня на трассе М4 "Дон" произошла серьезная авария с участием легковушки и грузовика, в которой также пострадали два человека.

Водитель Ford C-MAX не справился с управлением и врезался в грузовик, следовавший в попутном направлении. В результате столкновения водитель и пассажир легковушки получили травмы и были госпитализированы.