С начала года число преступлений в Москве снизилось на 12% - МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

С начала года на 12 % снизилось число уличных преступлений: убийств, изнасилований, краж, в том числе транспортных средств, информирует пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Всего за последние три месяца в городе было зарегистрировано более 20 тысяч преступлений как уголовной, так и административной направленности.

"По каждому из них сотрудники полиции проводили комплекс мероприятий по задержанию лиц, причастных к данным правонарушениям. Так, подразделениями дознания столичной полиции по 9600 преступлениям, совершенным в общественных местах, были возбуждены уголовные дела, из которых более трех тысяч уже раскрыто", - говорится в сообщении.

За различные нарушения в области миграционного законодательства наложено штрафных санкций на 18 миллионов рублей.

В ведомстве добавили, что для обеспечения общественного порядка на улицах столицы ежесуточно несут службу около четырех тысяч сотрудников патрульно-постовой службы полиции, ДПС и вневедомственной охраны.