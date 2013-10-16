В основном ДТП совершают безработные и люди рабочих профессий – МВД

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство внутренних дел проанализировало статистику ДТП и выяснило, кто чаще всего совершает аварии на дорогах. Согласно их данным, чаще всего аварии совершают безработные и люди рабочих профессий.

По сообщению пресс-службы МВД, на счету тех, кто не работает и тех, кто зарабатывает "руками", 113,2 тысячи аварий, в которых погибли 12, 6 тысяч человек.

На "втором месте" по аварийности – служащие госструктур и 8879 ДТП, в которых погибли 786 человек. По вине учащихся учебных заведений произошло 5 327 ДТП, в которых погиб 471 человек.

Попали в статистику и пенсионеры - с начала 2013 года стали виновниками 4 962 ДТП, в которых погибли 723 человека; предприниматели совершили 2 955 ДТП, в которых погибли 347 человек, а ранения получили 3 907.

Сотрудники МВД и военнослужащие с начала года совершили 1 002 и 931 ДТП соответственно. Число погибших по вине полицейских составило 265 человек, ранения получили 1 463 человека.

Представители других социальных категорий граждан в 2013 году стали виновниками 9 186 ДТП, в них погибли 1 345 человек, а ранения получили 12 050 человек.