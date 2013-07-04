Стоимость проднабора в Москве в конце июня составила 3,6 тысячи рублей

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Средняя стоимость минимального набора продуктов питания в России в конце июня составила 2969,8 рубля в расчете на месяц, говорится в отчете Росстата.

При этом стоимость проднабора в Москве в конце июня составила 3601,4 рубля и за месяц выросла на 2,7% (с начала года - на 16,6%), в Санкт-Петербурге - 3243,9 рубля, за месяц выросла на 3,1%, с начала года - на 9,9%.

"Стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен и не является составляющим элементом величины прожиточного минимума", - добавляется в материале.

По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,4%, с начала 2013 года - 3,5%.