Москва заняла 2-е место в Европе по объему площадей в торговых центрах

Фото: ИТАР-ТАСС

В конце первого полугодия 2013 года Москва по объему предложения на рынке торговой недвижимости перешагнула отметку в 7 млн кв. метров, заняв второе место по объему площадей в торговых центрах в Европе после Парижа.

Тройку лидеров замыкает Стамбул. Так, за первое полугодие 2013 года рынок торговой недвижимости московского региона пополнился 6 торговыми центрами, за счет чего предложение увеличилось на 230 тысяч кв. метров.

По данным аналитиков, до конца года планируется ввод в эксплуатацию еще семи торговых центров, а всего в стадии активной реализации находится более 30 проектов.

"В случае выполнения планов девелоперов, в перспективе трех лет предложение торговых площадей в Москве может увеличиться на 45% и превысить 10 млн кв. м, что станет абсолютным рекордом среди европейских столиц по объему предложения торговых площадей и выведет Москву на 1 место по данному показателю", - говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.