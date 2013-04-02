В Москве самый доступный интернет – исследование

Фото: ИТАР-ТАСС

Самый дешевый интернет — в Санкт-Петербурге, а наиболее доступный — в Москве. Самый дорогой и наименее доступный интернет — на Дальнем Востоке. Таковы данные исследования, предоставленные компанией "Яндекс".

По результатам исследования, в обеих столицах показатель проникновения интернета составляет около 70%, причем за последний год он почти перестал увеличиваться.

Замедляется и рост интернет-аудитории в целом — с осени 2011 по осень 2012 она увеличилась на 12%, тогда как в 2010-11 годах прирост составлял 17%. Увеличение аудитории сейчас происходит в основном за счет регионов — 86% новых пользователей живут за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным на осень 2012 года, месячная аудитория интернета в России составляет 61,2 миллиона человек старше 18 лет, то есть более 52% всего совершеннолетнего населения страны. Три четверти из них - 47 миллионов человек - выходят в Сеть ежедневно.

Эксперты выяснили также, что за прошедший год аудитория мобильного интернета в крупных российских городах выросла на 35% и составила 16,7 миллионов человек, при этом большинство пользователей (49%) выходят в сеть с помощью смартфонов. За 2012 год доля обычных сотовых телефонов сократилась в полтора раза и составила 34%. Доля планшетов, наоборот, выросла — с 6% до 16%.

Также за минувший год скорость фиксированного широкополосного доступа к интернету увеличилась, а его цена снизилась в четыре раза - до 26 рублей за 1 Мбит/с. В регионах среди тарифов за 500 - 600 рублей скорость выросла в 4,4 раза - до 22 Мбит/с.

Что касается количества доменных имен второго уровня в зонах .RU и .РФ, этот показатель вырос на 15% — до 5,1 миллионов. Около 40% из них располагается в столицах.