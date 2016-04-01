16 тысяч иностранцев зарегистрировали брак в Москве в 2015 году

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В 2015 году в Москве было зарегистрировано 15 968 браков с участием иностранных граждан из 124 государств. Как сообщает Агентство "Москвы", это составляет 16 процентов от общего числа зарегистрированных браков.

Среди стран ближнего зарубежья наибольшее количество браков было заключено с гражданами Украины, Молдовы и Азербайджана, среди стран дальнего зарубежья – Турции, Германии и Афганистана.

В таких семьях в 2015 году родилось почти 15 992 ребенка. 16 тысяч детей. Это составило 11 процентов от общего числа зарегистрированных рождений.

Расторгли брак в прошлом году в Москве 1 436 иностранца, что составило 3,3 процента от общего количества зарегистрированных разводов.

Напомним, в столице хотят создать дом семейных традиций, в котором можно будет зарегистрировать брак. С таким предложением выступил представитель "Столичного цеха деятелей культуры" Лев Ланцман на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Дом могут создать в особняке Шехтеля на Тверском бульваре. По словам Ланцмана, на такие мысли представителей культуры натолкнули столичный мэр и председатель Мосгордумы.