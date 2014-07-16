ЧМ по футболу может пройти без Волгограда и Калининграда

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Чемпионат мира по футболу 2018 года может пройти не на 12 стадионах, а на десяти. Кандидатами на исключение из программы являются арены в Калининграде и Волгограде, сообщает "Коммерсантъ".

О возможном сокращении количества арен, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в России заявил глава ФИФА Йозеф Блаттер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Стадион в Калининграде может не уложиться в смету на 15 миллионов рублей, а Волгоград не располагает необходимой транспортной и гостиничной инфраструктурой.

Решение о сокращении количества арен, которые будут принимать чемпионат мира по футболу, еще не принято.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. В Москве игры первенства планеты состоятся на стадионах "Лужники" и "Спартак".