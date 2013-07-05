Авария спутника привела к сбою вещания федеральных каналов

Фото: ИТАР-ТАСС

Вещание федеральных каналов на центрально-европейской части России и в Уральском регионе было нарушено из-за аварии на спутнике "Экспресс-МД1".

Авария произошла накануне в 13:37 по московскому времени. Спутник, обеспечивающий телевещание "Первого канала", "России-1", "Культуры" и "Пятого канала", вышел из-под контроля из-за нарушения ориентации антенн.

Как сообщили в Минкомсвязи, трансляция была оперативно перенаправлена на резервные каналы, и в крупных городах России сбой вещания продолжался всего секунд, а у 90% телезрителей в зоне действия спутника вещание большинства каналов возобновилось в течение часа.

Однако канал "Культура" до сих пор остается недоступным во многих населенных пунктах. В ведомстве отмечают, что оперативно восстановить работу аппарата не удастся, а в ряде СМИ сообщается, что "Экспресс-МД1", скорее всего, потерян, что косвенно подтверждается тем, что эксперты сейчас обсуждают вопрос о сроках запуска нового спутника.

В Минкомсвязи отметили, что 98% населения, проживающего в зоне действия спутника, получит доступ ко всем каналам по резервной схеме вещания в течение 10 дней. На полное восстановление сигнала потребуется до 3 месяцев.

Напомним, "Экспресс-МД1" — первый малый российский спутник связи в спутниковой группировке ГПКС. Создан Государственным космическим научно-производственным центром имени Хруничева, выведен на орбиту 11 февраля 2009 года.