В "Московском марафоне" победил кениец

Кенийский спортсмен победил в "Московском марафоне"

Победу в "Московском марафоне" одержал кениец Саломон Кибет Барнетуни, сообщает телеканал "Москва 24". Дистанцию в 42 километра 195 метров он преодолел за 2 часа 17 минут 20 секунд. В качестве награды бегун получит дорогие часы с бриллиантами. В забеге на 10 километров первыми пришли к финишу Ринас Ахмадеев и Ирина Сергеева.

"Московский марафон" стартовал 21 сентября в 9 утра на Лужнецкой набережной. Участие в нем принимают около 15 тысяч человек. Основная часть маршрута проходит по набережным и бульварам. В рамках марафона состоятся основной забег на дистанцию 42 километра 195 метров и также забег на дистанцию 10 километров.

Из-за проведения соревнований с 7 до 15 часов ряд улиц будут закрыты для движения всех видов транспорта. При этом часть ограничений будет действовать не весь день, а только на время движения спортсменов. С графиком перекрытия улиц можно ознакомиться здесь.

Первый "Московский марафон" прошел в 2013 году. Тогда дистанцию в 42,2 километа преодолели более 2300 спортсменов. В этот раз на основной маршрут зарегистрировались 6 тысяч человек. Допуск участников к забегам осуществляется при наличии удостоверения личности, подтверждающего возраст, а также при наличии оригинала медицинской справки с печатью учреждения, подписью и печатью врача.

На дистанцию 10 километров допускаются спортсмены от 16 лет и старше. На 42,2 километра – от 18 лет.