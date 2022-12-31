Какими спортивными событиями запомнился 2022 год

В уходящем 2022 году было немало ярких спортивных событий. И некоторые из них определенно войдут в историю. Но были и моменты, когда на первый план в спорте выходили не медали и рекорды, а политические игры. Обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов вспоминает самые яркие моменты.

Джокович против Австралии

Сложно представить, но еще в начале года главной проблемой мирового сообщества была пандемия коронавируса. Именно с COVID-19 связан один из самых заметных спортивных скандалов: в середине января первую ракетку мира, сербского теннисиста Новака Джоковича депортировали из Австралии после длительных разборок с местными властями. Всю потому, что спортсмен выступал против прививок, однако вакцинация стала обязательным условием участия в последнем Australian Open.

В конечном счете позиция Новака обернулась против него. Сербский спортсмен пропустил январский турнир и получил трехлетний запрет на въезд в Австралию. Правда, в сентябре новые власти страны пересмотрели и отменили это решение. Чем Джокович воспользовался несколько дней назад: теннисист уже прибыл в Австралию, где сыграет на нескольких турнирах, в том числе и Australian Open.

XXIV зимняя Олимпиада в Пекине

Едва ли не главное спортивное событие года состоялось в феврале. Отечественные спортсмены, которые выступали в Пекине под флагом Олимпийского комитета России, заняли в неофициальном медальном зачете девятое место. Но одновременно с этим побили рекорд по количеству наград на одних Играх – 32.

Олимпиада в Китае, к сожалению, не обошлась без скандала. Его главным участником стала фигуристка Камила Валиева. После командного турнира, на котором наши заняли первое место, в прошлогодней пробе спортсменки обнаружили запрещенный препарат. Зарубежные журналисты и чиновники бросились травить 15-летнюю фигуристку, что в конечном счете вылилось в провал на личном турнире.

Отстранение россиян от мирового спорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Раньше российский спорт был в сложных отношениях с мировым сообществом из-за бесконечных обвинений в махинациях с допинг-пробами. К марту после начала СВО кооперация России с международными федерациями вовсе сошла на нет.

Нашу страну вычеркнули почти отовсюду: начиная от бана российских футбольных клубов и сборной и заканчивая лишением права проведения чемпионата мира по волейболу.

Российский спорт пытается адаптироваться под новые обстоятельства. Именно этим в большей степени объясняется решение Российского футбольного союза, который в конце декабря обсуждает выход из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в надежде пополнить список участников Азиатской конфедерации футбола (АФК).

14-й титул "Реала" в Лиге чемпионов

Самое время вспомнить майскую победу мадридского "Реала" в Лиге чемпионов УЕФА. В финале турнира испанский клуб обыграл "Ливерпуль" и завоевал свой 14-й титул ЛЧ. Но главный матч, который прошел в Париже, запомнился не только футболом, но и провальной организацией и массовыми беспорядками перед началом встречи. К слову, изначально он должен был пройти в Санкт-Петербурге, но финал перенесли из-за отстранения российского спорта.

Но последняя Лига чемпионов запомнилась не только феерическим выступлением "Реала" в целом. Особняком стояла игра нападающего испанского гранда Карима Бензема, впоследствии получившего свой первый в карьере "Золотой мяч".

Отказ Карлсена от матча с Непомнящим

В июле российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл турнир претендентов в Мадриде. После этого он должен был снова сразиться с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном. Однако после первой встречи за шахматную корону с Непомнящим норвежец заявил, что, если на турнире претендентов победит кто-то, кроме молодого уроженца Ирана с французским гражданством Алирезы Фирузджы, он снимется с поединка.

Многие тогда восприняли это как неудачную шутку, но по итогу так и случилось. Карлсен подтвердил отказ от защиты своего титула, что означало для него автоматическую утрату статуса чемпиона мира. За вакантное звание теперь поспорят Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь, который занял на турнире претендентов второе место. Скорее всего, матч между ними состоится весной 2023 года.

Смена чемпионов в UFC

Этот год оказался богатым на события в престижном американском промоушене, где чемпионы сменились в большинстве существующих дивизионов. Легендарная Аманда Нуньес из Бразилии вернула себе титул в женском легчайшем весе после уверенной победы над американкой Джулианной Пеньей. Китаянка Чжан Вэйли, в свою очередь, отобрала у Карлы Эспарзы из США пояс в минимальном весе.

Для российских болельщиков важнейшей стала победа Ислама Махачева. 31-летний уроженец Дагестана одолел бразильца Чарльза Оливейру и завоевал звание чемпиона легкого дивизиона. Кроме того, были прерваны многолетние победные серии сразу двух мощнейших звезд UFC. Англичанин Леон Эдвардс вырубил американца Камару Усмана и забрал пояс в полусреднем весе. Бразилец Алекс Перейра отправил в нокаут новозеландца Исраэля Адесанью, став чемпионом среди средневесов.

К списку победителей вполне мог добавиться россиянин Магомед Анкалаев, однако судьи UFC 282 украли у него победу в чемпионском бою против поляка Яна Блаховича.

Перформанс Криштиану Роналду

В рубрике "спортивный стыд года" первое место однозначно достается перформансу Криштиану Роналду. Португалец накануне чемпионата мира по футболу в Катаре по какой-то, только ему ведомой причине решил сходить на интервью к британскому телеведущему Пирсу Моргану. За 90 минут беседы он публично разнес в пух и прах и руководство своего клуба "Манчестер Юнайтед", и тренера, и своих партнеров по команде. Таким образом спалив все мосты для возвращения в Англию по итогам мирового первенства.

На что был расчет Роналду, сказать сложно. Но манкунианцы прямо по ходу чемпионата мира разорвали с ним контракт, а из-за поднявшейся шумихи главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш был вынужден оставить Криштиану на скамейке запасных в матчах плей-офф. Что, справедливости ради, вряд ли сыграло против португальцев, а где-то (как, например, в матче со сборной Швейцарии) даже помогло.

Победа Месси на чемпионате мира

Важнейшее наряду с Олимпиадой спортивное событие 2022 года – это чемпионат мира по футболу в Катаре. Турнир по-настоящему экспериментальный. Во-первых, еще ни разу чемпионат не проходил в арабской стране. Во-вторых, впервые в истории матчи сыграли в ноябре – декабре. В итоге турнир запомнился как один из самых противоречивых с точки зрения организации, но в то же время ярких благодаря своей развязке.

После успеха в Финалиссиме многие эксперты предрекали сборной Аргентины победу на чемпионате мира. Но вряд ли кто-то мог предположить, что она окажется такой драматичной: 3:3 в основное и дополнительное время в матче с Францией, серия пенальти, радостный Лионель Месси и убитый горем Килиан Мбаппе. К финалу карьеры 35-летний аргентинец подошел максимально красиво. Вопрос о том, кто лучший игрок мира – Месси или Роналду, был закрыт окончательно.

