Какие матчи НХЛ стоит смотреть в новогоднюю ночь

Если вам неминуемо придется провести ночь с 31 декабря на 1 января рядом с телевизором, то, конечно же, сложно будет избежать изрядно надоевших новогодних шоу. Но выход есть. Спортивный обозреватель портала Москва 24 составил расписание самых интересных матчей НХЛ, которые можно посмотреть в праздничную ночь и первый день наступившего года.

Фото: АР/Nick Wass/FR67404 AP

31 декабря, 20:30. "Вашингтон Кэпиталз" – "Нэшвилл Предаторз"

Канун Нового года лучше всего скоротать за просмотром матча действующего обладателя Кубка Стэнли против действующего обладателя Президентского кубка (то есть победителя прошлого сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги).

Если вам это совсем ничего не говорит, то за "Кэпиталз" играет, пожалуй, лучший хоккеист в российской истории Александр Овечкин, топовый нападающий Евгений Кузнецов и один из лучших российских защитников Дмитрий Орлов. Словом, этот матч – почти идеальный вариант для новогоднего вечера.

Важно: посмотреть эту игру в России можно будет только по платному каналу Eurosport Gold. Но при большом желании получить доступ к нему не составит труда.

1 января, 2:00. "Миннесота Уайлд" – "Питтсбург Пингвинз"

Время за полночь, вы послушали речь президента, посмотрели на улице салют и позвонили всем своим друзьям и знакомым, чтобы поздравить их с праздником. В этот момент у многих наступает период неопределенности, когда уже (или еще) нечем себя занять. Значит, самое время включить матч "Миннесоты" и "Питтсбурга".

За "Пингвинз" играет еще одна российская звезда НХЛ – Евгений Малкин. И хоть в этом сезоне его клуб не блещет (как, к слову, не блещет и "Миннесота"), да и сам нападающий выдает не лучший свой сезон, это лишь повод с еще большим интересом наблюдать за игрой Малкина и его давнего друга Сидни Кросби против "Уайлд".

Важно: для просмотра этого и следующих матчей из списка потребуется сервис NHL.tv, где необходимо купить месячную подписку (20 долларов).

1 января 3:00. "Коламбус Блю Джекетс" – "Оттава Сенаторз"

Если вы пришли домой только к трем ночи или просто решили посмотреть что-то вместо матча "Питтсбурга" и "Миннесоты", то лучшая альтернатива – это поединок между "Коламбусом" и "Оттавой".

В составе "синих мундиров" играют два россиянина – один из самых надежных вратарей Национальной хоккейной лиги этого сезона (и не только этого) Сергей Бобровский, а также Артемий Панарин, недавно забросивший свою сотую шайбу в НХЛ.

Фото: АР/Paul Vernon/FR66830 AP

1 января 4:00. "Анахайм Дакс" – "Тампа-Бэй Лайтнинг"

Следующий на очереди матч – битва между "Анахаймом" и "Тампой", которая имеет в этом сезоне все шансы стать победителем регулярного чемпионата. Пожалуй, один из самых интересных матчей ночи, наряду с игрой "Кэпиталз" и "Предаторз".

За "Лайтнинг" выступает пока что лучший игрок сезона по набранным очкам Никита Кучеров, российский защитник Михаил Сергачев и вратарь Андрей Василевский. Вполне возможно, что их даже можно будет увидеть на льду всех вместе.

1 января 5:00. "Эдмонтон Ойлерз" – "Виннипег Джетс"

Под конец новогодней ночи вас ждет матч двух канадских клубов, идущих по ходу сезона в разных направлениях. Пока "Виннипег" вырвался в лидеры в Западной конференции и всего чемпионата, "Эдмонтон" скатился в середину турнирной таблицы.

Ни в одной, ни в другой команде нет мощного российского десанта. За "Ойлерз" выступал Валентин Зыков, которого накануне второй раз за сезон выставили на драфт отказов НХЛ. В итоге игрок отправился доигрывать чемпионат в "Вегас".

За "Джетс" играет защитник Дмитрий Куликов, который хоть и редко, но все же имеет игровую практику и даже помогает своей команде. Вы спросите, какая же в этом поединке интрига? Ее нет. Или почти нет. Возможно, это как раз-таки идеальный матч, чтобы уснуть.

Тимур Фехретдинов