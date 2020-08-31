"Время идти за мечтой". Звезда "Локо" Алексей Миранчук едет в "Аталанту"

30 августа московский "Локомотив" заявил о принципиальной договоренности по переходу полузащитника Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов вспоминает карьеру полузащитника в России и оценивает шансы Миранчука в новой команде.





Любой более-менее способный и уважающий себя футболист хочет поиграть в европейском топ-клубе. Каким бы преданным ни был спортсмен, АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1 – это гигантские амбиции. Больше шансов не просто поучаствовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы, но и выиграть этот турнир. Или же как минимум поиграть в одном чемпионате с теми, кто всерьез на это претендует. И в том и в другом случае это огромный опыт, который при должном усердии и таланте конвертируется во всеобщее признание, а также командные и личные достижения. А не об этом ли мечтает каждый футболист?

Наверняка об этом же мечтали и братья Миранчуки, начинавшие играть в футбол в скромном южном городке – Славянске-на-Кубани. В 2007 году Алексея и Антона заприметил московский "Спартак", и юные футболисты вместе с мамой, которую взяли на работу в клуб, оказались в столице. Однако в академии красно-белых у Миранчуков не задалось: тренеры посчитали, что братья слишком щуплые и не имеют перспектив для попадания в основу, поэтому их исключили из спартаковской школы.

Но затем близнецов и их маму пригласили в "Локомотив". Там братья и раскрылись в полной мере. В большей степени, конечно, это касалось Алексея – он дебютировал за основу железнодорожников в 2013-м в возрасте 17 лет. И с тех пор с каждым годом в плане футбольных навыков лишь прогрессировал.

Первый личный триумф для 59-го номера "Локо" случился в 2015 году, когда благодаря его голу в дополнительное время железнодорожники победили "Кубань" и впервые за восемь лет выиграли Кубок России. Впоследствии не без помощи Миранчуков красно-зеленые взяли этот трофей еще дважды. Но самой важной победой стал долгожданный титул чемпиона России в сезоне-2017/2018.

Для завершения коллекции не хватало только Суперкубка, но в прошлом году "Локо" выиграл и его. Причем в финале железнодорожники одолели "Зенит" именно благодаря дублю Алексея Миранчука. Поэтому, когда после воскресного матча против петербургской команды 24-летний футболист вышел на поле "РЖД Арены", чтобы попрощаться с болельщиками "Локомотива", он абсолютно честно заявил, что уходит со спокойной душой.



Фото: AP/Pavel Golovkin

"Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Выиграл все возможные титулы. Но сейчас настало время пойти за мечтой. Я принимаю этот вызов, потому что знаю, что вы будете переживать за меня. А я – за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся!" Почти десять лет назад "Локомотив" поверил в Миранчуков, а Миранчуки поверили в "Локомотив". И эта вера и преданность превратились в один из самых успешных отрезков в истории железнодорожников. Всего за девять сезонов в составе "Локо" Алексей провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Но главное – он (как и его брат) заслужил возможность проявить себя в одной из лучших лиг мира.

Скауты Серии А заинтересовались Алексеем после прошлогоднего выступления в Лиге чемпионов. Тогда в групповом этапе 59-й номер "Локо" забил туринскому "Ювентусу", да еще и в двух встречах. Тут же поползли слухи о внимании со стороны итальянских клубов, но до конкретных предложений долгое время не доходило.

Пока в начале этого года не стало известно о том, что игрока пытается приобрести "Милан".



Немного позднее в борьбу за Миранчука включилась "Аталанта". И до последнего было неясно, на кого в итоге падет выбор футболиста "Локо". Но более заинтересованным в трансфере в конечном счете оказался клуб из Бергамо. По данным итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, "Аталанта" договорилась с Алексеем о контракте на пять лет. Стоимость трансфера составила 14,5 миллиона евро.

Бергамаски для Миранчука кажутся наиболее перспективным вариантом. В недавно завершившемся розыгрыше Лиги чемпионов "Аталанта" стала одной из главных сенсаций. Итальянский клуб едва не вышел в финал турнира, немного не дожав французский ПСЖ.



Фото: AP/Pavel Golovkin

В следующем сезоне "Аталанта" наверняка попытается повторить еврокубковый успех, тем более что она взяла бронзовые медали Серии А и снова сыграет в групповой стадии ЛЧ. И Миранчук может сыграть в этом не последнюю роль – полузащитника брали на замену ключевому игроку команды Йосипу Иличичу, который на фоне пандемии впал в затяжную депрессию и оказался вне заявки на финише сезона. Поэтому игрового времени у Алексея должно быть достаточно. Однако лишь в том случае, если он сможет себя зарекомендовать на тренировках.

Для главного тренера "Аталанты" Джана Пьеро Гасперини принципиальны трудолюбие, футбольный интеллект, а также отличная физическая подготовка. Поэтому в стане бергамасков Миранчуку придется натурально пахать. "Мне важны футболисты, которые играют в футбол, а не просто возятся с мячом", – так описывает свои принципы Гасперини.

Однако подобная требовательность дает внушительный результат. А для игроков служит трамплином на пути в еще более именитые клубы, например "Ювентус", "Интер" или "Рому". Так что для Миранчука в случае его успешного выступления в "Аталанте" Бергамо может оказаться далеко не конечной остановкой путешествия по Европе.



Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://youtube.com/watch?v=D1bi9U9svCg&feature=youtu.be]ФК «Локомотив» Москва

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