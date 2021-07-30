Фетисов ответил на слова спортсменов из США о медалях россиян на Олимпиаде

Гребчиху из США Меган Калмо возмутили успехи российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Она поделилась мнением, что наблюдать за победами россиян ей "противно". В то же время американский пловец Райан Мерфи намекнул на нечестность россиянина Евгения Рылова, который в борьбе с ним выиграл золотую медаль. Разбираемся, почему спортсмены из США позволяют себе такие заявления и какую реакцию они вызвали в спортивной среде.



Пошли в атаку

Поводом для скандального высказывания Калмо стали серебряные медали Василисы Степановой и Елены Орябинской в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Для России это первая награда в этом виде спорта с 2004 года. Калмо вместе с Трейси Айссер были соперницами российских спортсменок в данной дисциплине. Американская двойка в итоге заняла 10-е место.

По итогам соревнований Калмо опубликовала в Twitter пост с критикой российских гребчих.

"Видеть с серебром тех, кого вообще здесь не должно было быть, – противное чувство. В целом я очень расстроена, сочувствую другим участникам финала", – написала Калмо.

После этого в беседе с журналистами она не стала отказываться от своих слов. Гребчиха отметила, что многие женщины слишком вежливы, чтобы говорить о подобных вещах.

Неоднозначное высказывание в адрес россиян на Олимпиаде позволил себе и американский пловец Райан Мерфи. В заплыве на дистанции 200 метров на спине он финишировал вторым, уступив Евгению Рылову. Российский спортсмен заработал второе для себя золото в Токио, установив при этом олимпийский рекорд. После Мерфи заявил журналистам, что, возможно, заплыв "не был чистым".



Однако позже американец оговорился, что не подозревает Рылова в употреблении допинга, а имел в виду общую ситуацию в Международной федерации плавания. В ответ российский спортсмен заявил , что никогда не принимал запрещенных веществ. Рылов добавил, что пообщался на счет высказывания с Мерфи и не имеет к нему претензий.

В своем Instagram российский пловец назвал инцидент с американцем недопониманием, добавив, что они оба выступают за чистый спорт.

Ситуацию с выпадами в адрес олимпийской команды прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, не нужно обращать на это внимания.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президент РФ Нашим ребятам нужно получать медали. Предпочтительно – золотые. И не обращать внимания на это все.

На слова американской гребчихи отреагировал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Я как глава ОКР считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Такие заявления этому не способствуют", – заявил он.

По ситуации с Рыловым исполняющий обязанности гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов подчеркнул, что перед соревнованиями наш пловец был абсолютно чист. Это подтверждается результатами нескольких проверок, добавил он.



Как нам реагировать?

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил Москве 24, что российским спортсменам в этой ситуации нужно дальше побеждать и завоевывать медали.

По его словам, российскую команду таким образом хотят вывести из равновесия, так как это дает преимущество сопернику.





Вячеслав Фетисов первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Нам надо с улыбкой побеждать и их всех бесить. Ввязываться в какие-то вещи смысла нет.

Высказывание американских спортсменов Фетисов назвал признаком слабости.

"Поигрывать тоже надо уметь. Подозревать людей, которые ни в чем не были уличены до этого, – безобразное поведение. Это проявление слабости, не надо обращать внимания. После Олимпийских игр можно всем будет ответить", – сказал Фетисов.

По мнению собеседника Москвы 24, нагнетание обстановки со стороны других спортсменов и западных СМИ можно объяснить тем, что они не рассчитывали на высокие результаты российских атлетов.





Вячеслав Фетисов первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, двукратный олимпийский чемпион Они, наверное, не ожидали, что наши спортсмены под таким контролем вдруг без допинга могут всех рвать на части. А истерия – это тоже нормальная история. Значит, мы добились всего, что хотели на этот момент. Истерия у них, они паникуют.

Фетисов подчеркнул, что давление на российскую команду может пойти нам на пользу.

"Наши спортсмены крепки и еще больше крепчают в связи со всей этой истерией. Так что все нормально. Это дает преимущество нашим ребятам и отнимает преимущество у тех, кто занимается кляузничеством", – резюмировал парламентарий.

Спортивный психолог Тимур Султанов в беседе с Москвой 24 отметил, что высказывание американской гребчихи Меган Калмо может быть спровоцировано несколькими факторами.

"Возможно, это связано с какой-то личной неприязнью. Завистью в частности. А может быть – и каким-то натаскиванием со стороны. Уже давно известно, что если вокруг человека что-то происходит и он это видит и слышит, то через некоторое время начинает размышлять именно этими категориями. А возможно, это недостаток культуры и внутренней силы", – комментирует Султанов.





Тимур Султанов спортивный психолог Я бы не рекомендовал нашим спортсменам обращать внимание на такие моменты. Пускай этим занимаются юристы, представители команды. Нашим спортсменам нужно делать свое дело и показывать, кто есть кто на соревнованиях, а не в высказываниях.

По словам эксперта, в данной ситуации не стоит олицетворять слова американских спортсменов с позицией страны, которую они представляют.

"Есть личные моменты. Может, какая-то слабость, которой вообще не должно быть на олимпийском уровне. То, что произносятся такие высказывания, – минусы конкретных спортсменов. Это все равно что вас по приезде в другую страну грубо встретили в отеле, и вы будете считать, что там все люди такие. Это не совсем верно", – считает психолог.

Любое давление других участников Игр или журналистов может быть как ситуативным из-за личных моментов, так и намеренным действием для деморализации соперника или целой команды, говорит Султанов. Однако он отметил, что спортсмены, которые настраиваются на высокий результат, во время соревнований не смотрят СМИ и не отслеживают чьи-то реплики.

По его словам, существует практика, когда на время Олимпиады у атлета специально забирают все гаджеты. Его временно отрезают от внешнего мира, чтобы он не обращал внимания на происходящее в СМИ и интернете, рассказал специалист. Спортсмены не будут тратить энергию на чтение новостей, им важно правильно подготовиться к стартам, резюмировал Султанов.

