Риск в режиме онлайн. Чем опасны спортивные интернет-марафоны

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский пытается разобраться, так ли полезны популярные сегодня онлайн-марафоны.

Мегаполис – город, в котором люди постоянно находятся в режиме аврала: много работы, разных задач, которые нужно решать одновременно, семья, дети, родственники, ремонт... Все это негативно сказывается как на эмоциональном состоянии, так и на здоровье. А если прибавить ко всему вышесказанному неправильное питание и проблемы с лишним весом, то все выглядит совсем плачевно.

И именно по причине аврала многие (особенно те, кто работают за компьютером и активно используют мировую Cеть) ищут в интернете способы похудеть, подкачаться, подсушиться с минимальными временными затратами.

В результате кто-то тратит немаленькие деньги на некие БАДы, жиросжигатели и пробуют различные диеты. А кто-то идет на авантюру и принимает участие в популярных "фитнес-онлайн-марафонах", ведь для выполнения задач в таковых не нужно покупать абонемент в спортклуб, можно заниматься прямо дома, что существенно экономит время.

Фитнес-эйфория захлестнула не только столичные клубы, открытые площадки и другие зоны, где можно тренироваться. С десяток онлайн-проектов можно найти по запросу в интернете. Некоторые из них очень популярны и имеют ряд последователей, в других даже предлагают денежное вознаграждение, если вы не просто используете конкретный онлайн-курс, а принимаете участие в соревновании на лучший результат за определенный период времени.

Идея действительно хорошая – удобно, относительно недорого. Но и здесь нужно учитывать ряд моментов, чтобы ваше "экстремальное преображение" не просто дало результат, но и не навредило здоровью.

Прежде, чем решиться на участие в похожем марафоне (особенно, если у вас лишний вес, проблемы с суставами, позвоночником и тем более с сердечно-сосудистой системой) обязательно пройдите медицинское обследование. Всё просто: несмотря на то, что многие такие проекты предлагают вам упражнения с собственным весом, при наличии у вас определенных патологий даже простые действия могут причинить серьезный вред здоровью.

Например, одним из самых эффективных упражнений для "максимального сжигания калорий" является берпи. Но это настолько технически сложное упражнение с колоссальной нагрузкой на суставы, позвоночник, а главное, на сердечно-сосудистую систему, что при наличии ранее полученных травм или гипертонии, оно доведет вас до больничной койки раньше, чем вы похудеете. А ведь есть ряд других, не менее эффективных и одновременно опасных движений. Поэтому сначала дойдите до врача, потом начинайте тренироваться.

Важно понимать, что в большинстве таких курсов даже и не говорят о возможных последствиях для здоровья, ибо это отпугнет потенциальных участников, а точнее, клиентов. Делайте выводы сами.

Но даже и это не самое неприятное. Если вы раньше никогда не занимались спортом или фитнесом, либо ваш опыт тренировок достаточно скудный, вы должны понимать, что никто и никогда вам в режиме онлайн-проекта не скажет, правильно ли вы выполняете то или иное упражнение.

Как бы четко движение не было описано или показано, без контроля со стороны вы никогда не будете уверены в правильности выполнения. А это скажется не только на результате тренировки, но и повысит риск получения травмы. По этой же самой причине мобильные приложения, статьи и видеотренировки никогда не дадут вам тот самый желаемый результат, пока вы не освоите технику выполнения разных упражнений. А здесь нужна живая помощь специалиста либо человека (возможно, вашего друга или коллеги), который много лет занимается и может вам помочь с постановкой правильной техники.

Всему в этой жизни нужно учиться, особенно, если речь идет о вашем здоровье.

Я бы назвал любой такой марафон – авантюрой. Ведь никто за вас не несет ответственности, никто по-настоящему не контролирует ваши тренировки, ваше питание и так далее. И при возникновении каких-либо проблем со здоровьем предъявлять претензии будет некому, а значит именно в этот момент вы останетесь один на один со своей проблемой. Нужно вам это или нет, решать только вам.