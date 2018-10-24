"Все через турникеты без билетов прыгали, на эскалаторе – никто": очевидцы о ЧП в Риме

Пострадавшие в Риме на станции метро "Репаблика" начали возвращаться в Россию. Портал Москва 24 продолжает общаться с очевидцами трагедии и их близкими.

Фото предоставлено спикером

Москвич Денис Рачинский вместе с другом спускался в метро, чтобы отправиться на стадион матча Лиги чемпионов ЦСКА – "Рома". Денис уже и не помнит, был ли он в середине толпы во время поломки эскалатора или в самом ее начале, но ему удалось отделаться только порезами.

"Я был там, на том эскалаторе — меня по идее даже можно на видео найти. У меня остались глубокие порезы, у друга — 22 шва. В метро были только русские: это был организованный сбор фанатов, чтобы вместе доехать до стадиона — про него знали только свои. Было человек 300-400. У меня были мелкие травмы, поэтому мы дошли до ближайшего кафе и вызвали отдельно "скорую", чтобы не мешать другим помогать более травмированным. Итальянцев там не было, а помогали всем без разбора. Никакой дискриминации. Там на видео видно, что пацаны всех вытаскивали", – рассказал болельщик.

ЧП в метро Денис не счел уважительной причиной и матч все-таки не пропустил: "На стадион приехал ко второму тайму. Там уже знали о случившемся".

Говоря о том, кто же виноват в поломке метро, москвич, как и другие фанаты, опровергает версию итальянских властей: "Все через турникеты без билетов прыгали, на эскалаторе – никто".

В настоящий момент Денис чувствует себя хорошо и уже завтра, по плану, отправится домой. Его друг, которому понадобилась более серьезная медицинская помощь, также в хорошем состоянии.

Фото предоставлено спикером

Екатерина Портнова из Тольятти рассказывает, что в Рим на матч отправился ее близкий друг и его друзья. Все они, по словам девушки, создатели околоспортивного журнала – болельщики, борцы, бойцы и футболисты, а там в Риме - фанаты.

"В том метро был мой близкий приятель. Сейчас он находится в очень сложном состоянии (здоровья. — Москва 24). Сегодня ночью я узнала о ЧП и сразу же стала писать ему — ноль эмоций. Потом утром зашла в интернет и написала его близким, потому что увидела, что от него никакой обратной связи нет. Потом я увидела его фотографии в интернете и по телевизору. Написала уже напрямую его приятелям. Они сказали, что мой знакомый находится в сложной ситуации, связанной со здоровьем, также еще парни находятся в тяжелом состоянии. Моему приятелю спасают ногу. Сейчас его оперирует врач-консул, потом, в случае чего – специальный рейс в Россию", – рассказала девушка.

"Мой знакомый — бизнесмен, он будет вкладывать большие средства, чтобы спасти ногу. Но кто потом возместит моральный и физический ущерб?" – выражает беспокойство Екатерина.

Также девушку беспокоит, будут ли с пострадавшими качественно работать психологи, а не только медики. "Меня больше всего интересует, не кто виноват и кто понесет ответственность, а кто будет помогать людям проживать сложный период жизни. Куда им обратиться?".

ЧП в римском метро произошло 23 октября перед матчем ЦСКА – "Рома". В результате происшествия пострадали около 30 человек, из которых 19 – россияне. К настоящему моменту восьмерых граждан России выписали из больницы.