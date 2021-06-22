Звезды отреагировали на вылет сборной России по футболу с Евро

Сборная России по футболу в решающем матче за право выйти в плей-офф чемпионата Европы по футболу уступила Дании в Копенгагене со счетом 1:4. После крупного поражения наша команда заняла последнее место в группе B и прекратила участие в турнире. Рассказываем, как выступление сборной оценили на высшем уровне и что думают о неудачном чемпионате Европы российские звезды.



"Команда неудачно сыграла в целом"

После игры в Копенгагене пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что о результатах сборной на Евро нет смысла рассуждать, так как болельщики будут переживать за нее в любом случае.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы все любим нашу сборную в любом случае и будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни. В спорте простой и понятный KPI: или выигрываешь, или проигрываешь.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал выступление сборной России на Евро неудачным. По его словам, в ведомстве проанализируют результаты команды совместно с Российским футбольным союзом (РФС). Матыцин добавил, что из поражения необходимо сделать правильные выводы и провести реформы для создания единой эффективной системы массового футбола.

Своей точкой зрения поделился и глава РФС Александр Дюков. Результаты сборной на чемпионате Европы он охарактеризовал как неудовлетворительные. Однако разговоров о кадровых перестановках в команде нет, отметил Дюков.

"Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене", – заявил глава РФС.

Поражение сборной сразу после матча прокомментировал главный тренер команды Станислав Черчесов. По словам специалиста, у его подопечных были моменты, чтобы перевернуть игру, однако их подвели собственные ошибки.





Станислав Черчесов главный тренер сборной России по футболу Не хотелось бы говорить об игроках отдельно. Мы команда, и команда неудачно сыграла в целом. Мы первыми могли забить два мяча, но не завершили моменты. На таком турнире надо реализовывать свои моменты.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба сразу после игры попросил прощения у болельщиков за неудовлетворительный результат.

"Хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что, когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается", – комментирует нападающий.





Артем Дзюба капитан сборной России по футболу А тем, кто об этом мечтал, – наслаждайтесь. Можете нас материть и костерить, наверное, будете правы. В любом случае спасибо тем, кто в нас до последнего верил.

Сборную Дании Дзюба назвал соперником "примерно нашего уровня". При этом капитан отметил, что оппонент больше контролировал игру и хорошо подготовился к игре против России.

Благодаря победе над нашей командой сборная Дании заняла второе место в группе B и попала в плей-офф Евро. С первого места туда же прошла Бельгия, которая одержала три победы в трех матчах. На третьей строчке расположилась сборная Финляндии.



"Давайте уважать сборную, а не оскорблять"

Генеральный продюсер "Матч ТВ", телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале призвала поддержать сборную России в непростой момент.

"Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч. Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но сложилось, как сложилось", – отметила Канделаки.





Тина Канделаки генеральный продюсер "Матч ТВ", телеведущая Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять.

Однако в плане поддержки в звездной среде Канделаки оказалась в меньшинстве. С жесткой критикой на игру сборной России обрушился телеведущий Дмитрий Губерниев. Игроков команды он назвал слабыми и заявил, что против соперника у нас не было шансов.





Дмитрий Губерниев телеведущий Мы сборная по антифутболу! Мы плохо играем в футбол. У нас плохо играют в клубах, плохо в сборной! В любой! Туда просто некого набирать. У нас слабые игроки.

"Пока не пропустили с Данией, футбол наш, а точнее антифутбол, был еще сносным. А потом все как всегда. Вообще без шансов! Увы! Черчесову надо в отставку?" – спросил Губерниев подписчиков в своем Instagram.

На реплику телеведущего в комментариях отреагировала актриса и телеведущая Алла Довлатова. По ее мнению, Черчесов должен был раньше уйти с поста главного тренера сборной.

"Про Черчесова согласна! Надо в отставку было еще до Евро", – написала актриса.

Про возможный уход Черчесова с поста главного тренера у себя в Instagram высказался и певец Леван Горозия, который известен под псевдонимом L'One.

"Я устал. Я ухожу". Будет, не?" – задается вопросом исполнитель в сторис на своей странице, прикрепив к записи фото Черчесова.

О проигрыше сборной России в своей программе высказался Иван Ургант. Он заявил, что авторы его шоу рассчитывали на успех и ничего не подготовили на случай поражения.

"Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг", – иронично подметил Ургант.

Жестко на проигрыш сборной России отреагировал продюсер Максим Фадеев. Музыкант заявил, что во время игр наших футболистов испытывает "испанский стыд".

"Мне стыдно за страну, в которой такой футбол! Среди 140 миллионов человек не нашлось несколько талантливых мужчин, которые могут профессионально гонять мяч по полю? Я в шоке!" – заявил Фадеев.





Максим Фадеев продюсер Сколько можно платить им миллионы долларов, а в ответ видеть их колхозный фарс с шампанским, бабами, драками и безобразной игрой в итоге?! Хватит позориться перед всем миром, над нами смеются!

По ходу игры негодованием о выступлении сборной поделился телеведущий Владимир Соловьев. Особенно остро он отреагировал на четвертый гол в ворота команды Черчесова.

"1:4. Лучше бы не выходили из раздевалки после перерыва", – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Игру сборной России в защите Соловьев иронично назвал "фантастической", а самих игроков растерянными, суетливыми и беспомощными.

