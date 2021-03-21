Эксперт рассказал, как правильно тренироваться во время Великого поста

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему строгие пищевые ограничения не подходят людям, которые регулярно тренируются.





В Москве наконец-то наступает весна, воздух потихоньку прогревается, сходят многометровые сугробы, увеличивается световой день. Прекрасное время, чтобы сменить гардероб и начать подготовку к пляжному сезону. Столичные фитнес-клубы уже сейчас забиты до отказа. С началом весны совпадает время начала Великого поста, который соблюдают не только верующие люди, но также и те, кто хочет проверить себя и даже похудеть. И вполне логично возникает вопрос: как сочетать пост и активные тренировки? Давайте разбираться.

Особенностью поста является то, что человек полностью отказывается от всех видов продуктов животного происхождения, включая молочные продукты. Когда занимаешься фитнесом, в рационе должно присутствовать большое количество "строительного материала" для мышц – белка, который и черпают из продуктов именно животного происхождения. В первую очередь мяса и молочных продуктов.

Другими словами, если кто-то интенсивно занимался до наступления поста или начал свой тренировочный путь в этот период, легко догадаться, что хорошего результата лучше не ждать. Но это не повод отказываться от занятий вообще! Просто, во-первых, снизьте интенсивность, работайте с меньшим отягощением и уменьшайте продолжительность тренировки в целом. Во-вторых, старайтесь набирать определенное количество белка из других продуктов: бобовые, орехи, гречка, булгур.

Не лишним будет подключить к вашему рациону спортивное питание. Например, протеин, но не классический, который делают из сыворотки молока, а гороховый, конопляный или соевый. Тем самым вы сможете поддержать определенный тренировочный ритм, чтобы после окончания поста вернуться к более интересным тренировкам, а не начинать с нуля.

Если с питанием и тренировками в период поста мы разобрались, то какие могут быть ограничения или даже последствия, при других видах ограничений питания, особенно если они создают резкий дефицит необходимых нашему организму веществ. Тут все зависит от конкретной диеты.



Первая система питания – вегетарианство. Это направление пришло к нам из Индии и стало крайне популярным. Многие люди даже не задаются вопросом, какие могут быть последствия от такого вида питания. Особенно если человек вообще отказывается от продуктов животного происхождения не на 40 дней (как в Великий пост), а постоянно.

Дело в том, что мясо (особенно красное) нам необходимо не только из-за большого количества белка, которое в нем содержится, а из-за железа, которое так необходимо нашей крови, ведь именно оно формирует гемоглобин, который отвечает за перенос кислорода клетками крови (эритроцитами). Другими словами, при нехватке железа у вегетарианцев возникает так называемая железодефицитная анемия, что сказывается не только на любой тренировке, но и на качестве жизни в целом.

Многие сторонники вегетарианства утверждают, что они компенсируют нехватку того же железа разными БАДами, но будем объективны, такая замена никогда не будет покрывать действительное количество нужных организму питательных веществ, в том числе и железа. Поэтому при таком виде диеты и добиваться серьезных результатов практически невозможно – хотя бы потому, что полноценно заниматься просто не будет получаться.

Но самой опасной диетой можно считать так называемое интервальное голодание. В контексте человека, который регулярно тренируется, такой подход категорически неправильный. Во-первых, потому, что любое голодание в первую очередь приводит к разрушению не жировой ткани, как многие думают, а мышечной.



Этот процесс называется катаболизм, и главная задача приема пищи после любой тренировки – это борьба именно с катаболизмом, поэтому после тренировки обязательно употребляют высокобелковый продукт, чтобы сохранить мышечную массу и запустить процессы жиросжигания.

Во-вторых, из-за голодания падает общая работоспособность, выносливость и, что немаловажно, мотивация тренироваться вообще, так как толку от таких тренировок вкупе с интервальном голоданием будет, мягко говоря, не много.

В целом любой радикальный подход как в питании, так и тренировочном процессе всегда приводит к негативным последствиям. Нужно понимать, что наш организм не шарик и его нельзя вот так просто надуть, а потом сдуть. И именно поэтому, если вы решили что-то попробовать, не читайте отзывы о конкретной диете или методике в интернете, а обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту. Поверьте, ваш организм скажет вам спасибо.

