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Москва 24

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Спорт

21 февраля, 10:46

Вундеркинд из "Чертаново": как 14-летний форвард стал надеждой российского футбола

спорт

20 февраля "Чертаново" внесло в заявку нападающего Сергея Пиняева. Если он сыграет за основную команду, которая выступает в ФНЛ (или дубль из ПФЛ), до конца сезона, то станет самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на поле в профессиональных лигах России. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о таланте, которому прочат большое будущее.

Фото: chertanovo-football.ru

Имя Сергея Пиняева впервые зазвучало в спортивных СМИ около года назад. Тогда о юном форварде стали говорить в контексте его стажировки в "Манчестер Юнайтед". Сам факт поездки парня из "Чертаново" в систему самого титулованного футбольного клуба Англии казался чем-то поразительным. Но более поразительным было то, что это не Пиняев напросился к манкунианцам в гости, а совсем наоборот.

До того, как оказаться в "Чертаново", в 2013 году, Сергей был на просмотре в другом столичном клубе – "Локомотиве". Пиняев даже успел сыграть за "красно-зеленых" на кубке "Локобол", где его признали лучшим игроком турнира. Однако руководство "железнодорожников" не обратило внимания на одаренного форварда. И парня из Саратова, который все еще хотел играть в Москве, быстро подхватило "Чертаново".

За несколько лет Пиняев еще больше прибавил в технике и стал сильно выделяться на фоне своих ровесников. В 2017 году "Чертаново" выиграло международный турнир в Мадриде, в котором участвовали "Челси" и "Ювентус". Пиняев стал лучшим бомбардиром и MVP, после чего его и заметили скауты "красных дьяволов". Спустя несколько месяцев они связались с московским клубом, предложив талантливому нападающему недельную стажировку в "Юнайтед".

Фото: chertanovo-football.ru

Сергей определенно запомнился руководству английской академии – в товарищеской игре против итальянского "Бари" форвард забил пять мячей. В январе этого года "Манчестер" позвал Пиняева на еще одну стажировку – на этот раз на две недели. За это время игрок успел лучше познакомиться с игроками основы, а также тренером главной команды Уле-Гуннаром Сульшером. Тот даже в шутку сказал, что через пару лет Пиняев будет играть на позиции Джесси Лингарда.

Однако говорить о каких-то серьезных перспективах Сергея в "Манчестере" крайне рано. Согласно регламенту, "Юнайтед" не может подписать игрока до его совершеннолетия. Поэтому максимум, на который может рассчитывать Пиняев в плане шансов показать себя за рубежом, это очередная стажировка в английском клубе в следующем году. А пока Сергей будет пытаться проявить себя в российском футболе – в родном "Чертаново".

Клуб с юга столицы, который всегда славился своей академией, в последние полтора года сделал резкий скачок вперед. Сначала неожиданно для всех залетел в Футбольную национальную лигу, а затем стал всерьез бороться за попадание в Премьер-лигу. При том, что команда имеет едва ли не самый маленький бюджет в ФНЛ, держится исключительно на своих воспитанниках и вынуждена принимать почти любое удачное предложение от топ-клуба. Как это было, например, в случае Наиля Умярова и Максима Глушенкова, которых в октябре купил "Спартак".

Фото: chertanovo-football.ru

Что касается Пиняева, то его отпускать пока никто не намерен. Да и сам Сергей, несмотря на интерес других клубов, пока что все свои мысли связывает лишь с "Чертаново". Но сможет ли молодой форвард выдержать повышенный интерес к собственной персоне и не поймать звезду, большой вопрос.

Футбольная история знает множество примеров, когда карьера игрока, на которого возлагали гигантские надежды, заканчивалась так и не начавшись. Мартин Эдегор, перешедший в "Реал" в 16, а теперь играющий за голландский "Витесс". Денис Давыдов, которого называли "русским Месси" и которого "Спартак" накануне слил в "Нижний Новгород". Остается только надеяться, что с Пиняевым будет иначе. Но это уже полностью в его руках.

Тимур Фехретдинов

Фехретдинов Тимур

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