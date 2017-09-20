Московский марафон пройдет зимой и у участников возьмут допинг-пробы

24 сентября в центре Москвы в пятый раз пройдет самый масштабный беговой забег в России – "Промсвязьбанк – Московский марафон". Участники побегут на двух дистанциях – 42,2 км и 10 км. Директор марафона Дмитрий Тарасов рассказал о рекордах и новинках марафона, когда забеги в Москве станут зимними и зачем РУСАДА впервые возьмет допинг-пробы участников соревнования.

– Каких масштабов достиг марафон за прошедшие пять лет?

– В первом забеге в 2013 году участвовали около 6 тыс. человек. В этом году произошел резкий скачок, мы ожидаем около 32 тыс. участников из более 70 стран. Это рекордный темп роста в Европе. На 19 сентября зарегистрировались уже около 28 тыс. человек. Оставшиеся квоты реализуют в дни работы выставки на территории олимпийского комплекса "Лужники" 22 и 23 сентября.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

–Какие сюрпризы для участников и болельщиков подготовили организаторы?

– В этом году мы расширили категории участников. В рамках нашего марафона к заезду хендбайкеров (хендбайк – велосипед с ручным приводом. – Прим. Москвы 24) впервые добавился заезд спортсменов-колясочников.

В отличие от предыдущих лет у нас впервые пройдет интернет-трансляция. Следить за забегом можно будет на сайте Московского марафона или в наших социальных сетях. В этом году мы уже отработали веб-трансляцию на майском полумарафоне, и тогда все прошло удачно.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Кроме того, теперь в режиме онлайн можно посмотреть результаты всех бегущих по дистанции – своих друзей, родных или лидеров забега. Для этого достаточно в специальном разделе сайта вбить номер бегуна или фамилию и получить его промежуточный результат.

Есть и еще изменения. В этом году любой бегун сможет получить специальный браслет, который помогает лучше планировать дистанцию. Мы разложили весь маршрут на километровые участки. В зависимости от темпа, в котором участник предпочтет бежать, браслет покажет ему время прибытия в каждую из точек. Такие браслеты делаются ко многим марафонам Европы и США. В 2015 году мы тоже их делали.

– Впервые на Московском марафоне участники соревнования сдадут допинг-пробы? Кто этим будет заниматься и почему именно сейчас?

– Мы заключили контракт с РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), которое этим летом получило разрешение на свою деятельность от ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). Несколько участников протестируют на наличие запрещенных веществ из списка ВАДА 2017 года.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Почему сейчас? Изначально перед нами стояла задача сделать забеги массовыми. Мы ориентировались на массового потребителя, на людей, которые занимаются спортом для активного образа жизни. Если бы мы изначально делали забеги более профессиональными, я боюсь, у нас не было бы 32 тыс. участников.

Сейчас нужно этот результат стабилизировать. Грань между профессиональным спортом и массовым спортом становится тоньше. Многие люди, которые начинали бегать как любители, перешли в ранг профессионалов с неплохими результатами. Поэтому сотрудничество с РУСАДА – это важный шаг.

К тому же мы стремимся в течение пяти лет получить статус Golden Label lAAF. Это знак качества, введенный Международной легкоатлетической федерацией. На этот статус реагируют международные и российские бегуны. Контроль допинга – один из критериев для получения лейбла.

– В прошлом году некоторые марафонцы жаловались, что на последних этапах дистанции на организованных точках закончилось питание. В этом году такого не произойдет?

– У нас такого не происходит. Могу сказать, что мы уделяем этому очень большое внимание. Количество еды и воды, которое поставляют наши партнеры, берется с большим запасом. И в этом году, чтобы такого не дай бог не произошло, у нас есть специализированные машины, которые будут стоять на определенных участках и в случае необходимости пополнять запасы на той или иной точке.

– В одном из интервью вы говорили, что стремитесь проводить забеги круглый год. Это действительно так?

– Да. На следующий год в Москве у нас запланированы забеги и весной, и летом, и осенью, и даже зимой. У московского жителя появилась такая потребность. Люди хотят соревноваться постоянно. Встречаться, делать совместные пробежки.

На следующий год в Москве у нас запланированы забеги и весной, и летом, и осенью, и даже зимой.



– То есть в Москве, возможно, появится зимний марафон?

– Да, но не сразу. Сперва нужно отработать забеги на маленьких дистанциях. В нашем понимании зимой будут забеги от 5 до 10 км. У людей есть потребность в полумарафонах и марафонах. Но пока это трудновато с учетом московских реалий. С учетом того, сколько всего надо в городе перекрывать и причем в снежный период. Когда надо чистить дороги, посыпать их гравием либо песком.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

– Когда Московский марафон встанет в один ряд с мировыми лидерами вроде Нью-Йоркского, Лондонского Берлинского и некоторых других?

– Это долгий процесс. Марафонам, которые переходят на топ-уровень, так называемые мейджеры, уже от 40 лет и больше. А некоторым больше 100 лет. И пока разрыв между нами очень большой.

Для примера, в Нью-Йорке в прошлом году из 72 тыс. зарегистрированных бежало 55 тыс. марафонцев. Им даже приходиться ограничивать число участников. На Нью-йоркский марафон пытаются зарегистрироваться порядка 400 тыс. человек со всего мира.

На Московский марафон такого ажиотажа пока еще нет. Бренд еще только раскручивается в мире. Плюс у нас есть сложность в границах. Иностранцам необходимо получить визу, чтобы приехать к нам, тогда как в Евросоюзе люди перемещаются свободно.

Но у нас есть и определенные преимущества. Во-первых, низкая цена стоимости участия по сравнению с крупнейшими марафонами. В Нью-Йорке стоимость регистрации для иностранного участника – в районе 350 долларов. У нас самый дорогой взнос – 4 тыс. рублей.

– Московский марафон заключительный из целой серии забегов в столице. Отличаются ли участники забегов?

– Да, со временем у каждого забега образовалась своя аудитория. Марафонцы – это люди определенного возраста. Базовая аудитория – от 25 до 35 лет, но есть и старше.

Те, кто участвует в "Красочном забеге", – это молодежь в возрасте от 16 до 22 лет. Плюс "Красочный забег" – это в том числе еще и семейный забег. Очень многие приходят с бабушками, дедушками или с родителями. Получается объединяющий фан, где не требуется бежать на время. Люди бегут в свое удовольствие, чтобы подурачиться, вспомнить молодость, юность, детство.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

"Ночной забег" – более молодежная аудитория. Она чуть старше, чем на "Красочном забеге", и чуть младше той, которая бежит марафонскую дистанцию. Это тусовка, это возможность пообщаться с друзьями в ночное время. Многие после забега убегают в ночные клубы или идут общаться в другое место.

На старт забега "Апрель" приходит совершенно новая аудитория, те, кто никогда прежде не бегал. Таких новичков на самом забеге около 60-70% от аудитории, которая бегала до этого.